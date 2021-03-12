Минэнерго объяснило рост цен на бензин

В министерстве утверждают, что в росте цен, зафиксированном в России с начала марта, виноваты аномальные морозы. Тем временем на бирже стоимость топлива бьет рекорды

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Рост цен на топливо в России с начала марта этого года объясняется сезонным спросом и наступившими морозами, заявили в Минэнерго, передает ТАСС.

«Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топливо, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива», — сообщает ведомство.

В Минэнерго заявили, что продолжают мониторинг цен на топливо и следят, чтобы рост цен оставался в пределах инфляции. Чтобы обеспечить стабильные поставки потребителям и поддержать объем торгов на бирже, правительство рекомендовало НПЗ увеличить загрузку сырьем и объем производства. К маю спрос на внутреннем рынке должен быть полностью удовлетворен и сформированы запасы топлива.

Согласно данным Росстата, с 24 февраля по 9 марта (фактическая дата регистрации цен после праздничных дней) цена на бензин в России в среднем выросла на 0,3%. С конца 2020 года рост составил 2,2%. Дизельное топливо в те же периоды подорожало на 0,1% и 1,1% соответственно. Рост цен на бензин зафиксирован в 61 регионе, сильнее всего он подорожал в начале марта в Горно-Алтайске — на 1,6%, Благовещенске — на 1,3%, Хабаровске — на 1,1%, а Севастополе и Нальчике — на 1,0%. В Москве цены выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%. Средняя цена бензина марки АИ-92 в России составила 44,38 руб. за литр, АИ-98 — 54,69 руб., дизельного топлива — 49,25 руб.