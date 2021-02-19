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Бизнес ,  
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Минфин согласился скорректировать механизм стабилизации цен на бензин

Минфин согласился внести корректировку в механизм стабилизации цен на бензин — индексировать индикативные (оптовые) цены топлива на 1% ежегодно, а не на 5%, как предусмотрено сейчас. Но это может произойти только в 2024 году
«Роснефть» ROSN ₽512,2 +1,06% Купить
Газпром нефть SIBN ₽338,7 +0,18% Купить
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 669 +0,96% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

По результатам обсуждения с нефтяными компаниями ситуации на топливном рынке Минфин предложил внести корректировку индикативных (оптовых) цен на бензин и дизельное топливо, заложенных в формулу демпферного механизма. Об этом говорится в сообщении Минфина, поступившем в РБК.

Демпфер нужен для поддержки стабильности цен на топливо на внутреннем рынке, вне зависимости от колебания стоимости нефти в мире: при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны заплатить в бюджет. Но с начала 2020 года индикативная цена растет быстрее розничной, поэтому рентабельность АЗС сильно упала.

В конце января предправления «Газпром нефти» Александр Дюков предложил индексировать демпфер в пределах инфляции, а не на 5%, как сейчас предусмотрено демпферным механизмом. «Сквозная маржа (маржа от переработки нефти на НПЗ до сбыта нефтепродуктов. — РБК) постепенно начинает сжиматься. Речь идет о том, чтобы индексировать демпфер, но не на 5% в год, как сейчас. Если розничные цены растут на 1,5–2%, то проводить индексацию [индикативных цен] нужно в том же размере», — сказал он.

Дюков предложил скорректировать механизм стабилизации цен на бензин
Бизнес
Александр Дюков

Корректировка Минфина предполагает, что индикативные цены будут индексироваться только на 1%, но лишь с 2024 года, следует из сообщения его пресс-службы.

Ведомство подготовило соответствующие изменения к законопроекту, который предусматривает «донастройку законодательства по отдельным налогам и сборам, упрощение процедур», отметил замминистра Алексей Сазанов (его слова приводятся в сообщении Минфина). В конце января он говорил, что проблемы в нефтепереработке связаны с пандемией коронавируса, временно менять параметры демпфера для нефтяников нет возможности. «Это означает, что бюджету надо будет больше занять и отдать эти деньги нефтяникам — такой подход в сегодняшних условиях, я считаю, невозможен», — подчеркивал он, комментируя другие предложения нефтяников по изменению параметров демпфера из-за снижения рентабельности переработки и реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке. По оценкам Минфина, поступления в бюджет от демпфера за десять месяцев 2020 года составили около 400 млрд руб.

РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти».

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Автор
Тимофей Дзядко
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