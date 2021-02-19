Минфин согласился скорректировать механизм стабилизации цен на бензин

Минфин согласился внести корректировку в механизм стабилизации цен на бензин — индексировать индикативные (оптовые) цены топлива на 1% ежегодно, а не на 5%, как предусмотрено сейчас. Но это может произойти только в 2024 году

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По результатам обсуждения с нефтяными компаниями ситуации на топливном рынке Минфин предложил внести корректировку индикативных (оптовых) цен на бензин и дизельное топливо, заложенных в формулу демпферного механизма. Об этом говорится в сообщении Минфина, поступившем в РБК.

Демпфер нужен для поддержки стабильности цен на топливо на внутреннем рынке, вне зависимости от колебания стоимости нефти в мире: при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны заплатить в бюджет. Но с начала 2020 года индикативная цена растет быстрее розничной, поэтому рентабельность АЗС сильно упала.

В конце января предправления «Газпром нефти» Александр Дюков предложил индексировать демпфер в пределах инфляции, а не на 5%, как сейчас предусмотрено демпферным механизмом. «Сквозная маржа (маржа от переработки нефти на НПЗ до сбыта нефтепродуктов. — РБК) постепенно начинает сжиматься. Речь идет о том, чтобы индексировать демпфер, но не на 5% в год, как сейчас. Если розничные цены растут на 1,5–2%, то проводить индексацию [индикативных цен] нужно в том же размере», — сказал он.

Корректировка Минфина предполагает, что индикативные цены будут индексироваться только на 1%, но лишь с 2024 года, следует из сообщения его пресс-службы.