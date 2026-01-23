Изъятые активы владельца «Кириешек» перешли в управление РСХБ

«РСХБ-Финанс» получила в управление активы крупнейшего в России кондитерского холдинга КДВ, изъятые в доход государства по иску Генпрокуратуры. Также ей перешло управление компанией, косвенно владеющей сахалинским Долинск банком

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Структура Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс» — стала управляющей организацией АО «Кондитерус Ком», головной компании крупнейшего в России производителя кондитерских изделий и снеков КДВ. Компания перешла под управление «РСХБ-Финанс» 22 января этого года, следует из данных Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Помимо нее структура Россельхозбанка получила в управление АО «Боавишта», которая косвенно владеет сахалинским Долинск Банком и является головной компанией томского футбольного клуба КДВ.

РБК направил запрос в Россельхозбанк и КДВ.

Группа КДВ (выпускает продукцию под марками «Кириешки», «Яшкино») и Долинск банк были изъяты по суду вместе с другим имуществом миллиардера Дениса Штенгелова и его семьи в октябре 2025 года. Тогда Тверской районный суд Москвы признал Штенгелова и его отца Николая экстремистским объединением и обратил в доход государства принадлежавшие им активы, а также акции КДВ, принадлежавшие гражданской жене бизнесмена Марии Каржиловой. Решение суда подлежало немедленному исполнению.

Признать владельцев КДВ экстремистским объединением просила Генеральная прокуратура. Соответствующий иск от лица заместителя генерального прокурора был подан в августе 2025 года. По данным Генпрокуратуры, Штенгелов-младший — гражданин Австралии, а его отец — гражданин Украины. В иске надзорного ведомства говорилось, что, получая доход в России, бизнесмены вывели за рубеж более 21 млрд руб., а «средства направлялись на поддержание экономик США и Австралии, которые поставляли оружие украинской стороне, чем наносили вред Российской Федерации». Основной доход Штенгеловы получали от группы КДВ — речь шла об активах, капитализацию которых Генпрокуратура оценивала в 497 млрд руб.

Чем управляет «РСХБ-Финанс»

Структура Россельхозбанка, которая стала управляющей компанией АО «Кондитерус Ком» и АО «Боавишта», ранее уже получила в управление ряд изъятых по суду компаний. Среди них, например, активы холдинга «Ариант», изъятые у уральских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова и их партнеров по иску Генпрокуратуры около двух лет назад. Компании группы «Ариант» перешли под управление «РСХБ-Финанс» в мае 2024 года. В числе этих активов — крупнейшая в России винодельня «Кубань-Вино», агрофирма «Южная», производитель алкоголя «Центр пищевой индустрии — Ариант», а также специализирующаяся на разведении свиней агрофирма «Ариант».

В июле того же года под управление «РСХБ-Финанс» перешли активы крупнейшего в России производителя макарон «Макфа», изъятые по иску Генпрокуратуры у основателя компании, бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. А в мае 2025-го «РСХБ-Финанс» стала управляющим национализированного зернотрейдера ООО «Родные поля» (ранее был известен как «Торговый дом «РИФ»).

Холдинг КДВ — монополист на российском рынке легких закусок и кондитерских изделий, указывала Генпрокуратура в рамках дела. На сайте самой группы указано, что это крупнейший производитель кондитерских изделий и снеков в России. Предприятия, входящие в группу КДВ, выпускают «Бабкины семечки», кондитерские изделия «Яшкино», ОZеra, «Ореховичи» и «Фруктовичи», сухарики «Кириешки», «3 корочки», Beerka, чипсы «Хрустящий картофель», Mini Free, «Чипсоны», соусы Calve и другие бренды — всего более 40 действующих торговых марок. Группа входила в число 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes: в 2021 году (более поздних данных нет) она занимала 68-ю строчку рейтинга, а выручка компании по итогам 2020 года оценивалась в 153,9 млрд руб. Головной офис КДВ находится в Томске, а продукция продается не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В структуру холдинга входит более десяти фабрик в разных регионах России (Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области), которые выпускают свыше 700 наименований продукции. Среди основных активов — Яшкинский пищевой комбинат, мукомольное производство и тепличный комплекс в Кемеровской области, кондитерская фабрика «Красная звезда» в Томске, кондитерский комбинат «Озерский сувенир» и кондитерская фабрика «Грань» в Московской области, кондитерская фабрика в Воронежской области, производственно-логистический комплекс в Тверской области, кондитерская фабрика в Ульяновске, сельскохозяйственный кооператив в Алтайском крае. В 2014 году группа также хотела выкупить фабрику Roshen в Липецкой области, основанную экс-президентом Украины Петром Порошенко. В 2021 году приобрела у международной компании Unilever российское производство соусов Calve и «Балтимор».

Кроме производства кондитерских изделий и снеков КДВ развивает сеть супермаркетов «Ярче!», у которой в августе 2025 года работало почти 1,5 тыс. магазинов в Сибири, Москве, Подмосковье и других регионах.

Долинск Банк, который вместе с другим имуществом Штенгелова перешел под управление «РСХБ-Финанс», по данным Banki.ru, занимает в России 190 место по активам (8,6 млрд руб.) и 228 место по капиталу (1,2 млрд руб.) Банк с штаб-квартирой в Южно-Сахалинске в основном занимается расчетно-кассовым обслуживанием корпоративных клиентов, работающих в регионе. Согласно отчетности, на 1 декабря 2025 года физлица держали на сетах и депозитах в Долинск Банке 2,4 млрд руб., юридические лица 1,5 млрд руб. Средства корпоративных клиентов за январь—ноябрь 2025 года сократились почти в два раза, а кредитный портфель уменьшился незначительно — на 4,6%, до 4 млрд руб.

В начале 2025 года, еще до дела Штенгелова, Долинск Банк раскрыл на своем сайте актуальную схему владения, став одним из немногих игроков, кто пошел на этот шаг. С марта 2022 года ЦБ разрешает российским кредитным организациям не публиковать подобную информацию. На 15 января 2025 года 99,8% акций Долинск Банка принадлежало ООО «Альтаир», конечным бенефициаром которой на тот момент являлся Денис Штенгелов, его жена Мария Каржилова и Евгений Корниенко. По данным системы СПАРК, ООО «Альтаир» сейчас полностью контролируется АО «Боавишта», а это общество, в свою очередь, находится по управлением «РСХБ-Финанс» из группы Россельхозбанка.