 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Генпрокуратура попросила изъять активы экс-депутата Госдумы

Генпрокуратура попросила изъять активы экс-депутата Вороновского
В суд поступил иск о конфискации имущества бывшего депутата Анатолия Вороновского из-за дела о взятке. Ранее его арестовали и лишили неприкосновенности. Экс-депутату грозит до 15 лет лишения свободы
Анатолий&nbsp;Вороновский
Анатолий Вороновский (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / TACC)

Генпрокуратура подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского («Единая Россия»). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы. 

Иск, в котором фигурировали 30 ответчиков и 19 третьих лиц, поступил в Центральный районный суд в Сочи.

11 ноября 2025 года Госдума по представлению Генпрокуратуры лишила Вороновского депутатской неприкосновенности и разрешила возбудить в отношении него уголовное дел по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом, занимающим государственную должность, взятки в особо крупном размере). По ней предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Басманный районный суд Москвы арестовал Вороновского по делу о взятке 3 декабря 2025 года. В конце месяца суд продлил арест Вороновского в СИЗО еще на три месяца. Депутат Константин Затулин утверждал, что в деле Вороновского речь идет о взятке в размере 25 млн руб. По его информации, деньги бывший депутат получил от руководителя строительно-дорожной фирмы.

Анатолий Вороновский был избран в Государственную думу VIII созыва по списку «Единой России» от Краснодарского края. В 2015 году занял должность первого заместителя руководителя департамента транспорта региона, затем возглавил департамент. Спустя год перешел на должность министра транспорта и дорожного хозяйства края. В 2017–2020 годах работал заместителем главы региона, в 2020 году стал советником губернатора.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Генпрокуратура Госдума коррупция
Анатолий Вороновский фото
Анатолий Вороновский
бывший депутат
28 декабря 1966 года
Материалы по теме
Суд оставил в СИЗО экс-депутата Думы Вороновского по делу о коррупции
Политика
Депутат Госдумы ответил на требование генпрокурора лишить его иммунитета
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 17:50
Госдума приняла в I чтении законопроект о контроле Минфина за майнингом Крипто, 18:16
Генпрокуратура попросила изъять активы экс-депутата Госдумы Общество, 18:14
В Брянске катавшиеся на тюбинге дети провалились под лед Общество, 18:10
Призовой фонд Киберспортивного кубка мира составит рекордные $75 млн Спорт, 18:00
ЦБ поднял официальный курс евро более чем на ₽1 Инвестиции, 17:57
Reuters сообщил о сокращении экспорта через КТК после аварии в Казахстане Бизнес, 17:57
Курс рубля, дефолты и ОФЗ: три риска для инвестора в 2026-м. ВидеоПодписка на РБК, 17:55 
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Остался один день, чтобы оформить у NASA посадочный талон на Луну Общество, 17:55
Дмитриев заявил, что Украина не стала главной темой в Давосе Политика, 17:53
Власти Москвы выставили на торги санаторий на месте старинной усадьбы Недвижимость, 17:53
Strategy купила биткоинов еще на $2 млрд, став владельцем 710 тыс. монет Крипто, 17:50
Новый тренер «Спартака» решил не менять капитана команды Спорт, 17:48
Швырнувшего ребенка на пол в Шереметьево мужчину признали невменяемым Общество, 17:43
Тренер защитников покинул хоккейное «Динамо» после 10 сезонов Спорт, 17:41