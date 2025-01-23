Суд взыскал с экс-владельцев «Макфы» 19,7 млрд руб.

Суд Челябинска также взыскал 100% долей в Мишкинском комбинате хлебопродуктов в пользу России. В мае 2024 года суд обратил активы «Макфы» и связанных с ней компаний в доход государства по иску Генпрокуратуры

Производство макаронных изделий на заводе «Макфа», Челябинск (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Центральный районный суд Челябинска взыскал по иску Генпрокуратуры с экс-владельцев «Макфы» и связанных с ними лиц 19,7 млрд руб., а также 100% долей в уставном капитале Мишкинского комбината хлебопродуктов в пользу России, сообщил РБК адвокат Игорь Трунов.

По его словам, иск удовлетворен в полном объеме. Суд решил «взыскать солидарно с 14 ответчиков 19740206191 руб. и 100% долей Мишкинского комбината в пользу России, солидарно со всех взыскать госпошлину в размере 900 тыс. руб., решение подлежит немедленному исполнению, рассказал адвокат.

Трунов также сообщил, что 5 млн руб., «переведенных под мировое соглашение», зачислены в счет погашения взысканной суммы.

Защита намерена обжаловать решение суда.

В ноябре 2024 года Генпрокуратура подала иск к бывшим бенефициарам «Макфы» — экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову, а также к членам их семей и связанным с ними лицам о взыскании 18,171 млрд руб., а также доли в Мишкинском комбинате хлебопродуктов. Первоначально в иске значилось 13 ответчиков. Позднее появился еще один, а сумма иска выросла до 19,7 млрд руб., сообщал «Интерфакс».

В мае того же года Центральный районный суд Челябинска обратил активы «Макфы» в доход государства по иску Генпрокуратуры, затем в собственность государства перешли связанные с ней компании. Это АО «СМАК», АО «Первый хлебокомбинат», Свердловский хлебомакаронный комбинат СМАК, Мишкинский комбинат и другие, в том числе зарегистрированные на Кипре. Всего речь идет о 34 компаниях. До этого суд арестовал акции «Макфы». Ведомство требовало национализировать бизнес из-за его «коррупционного происхождения». Защита «Макфы» не согласилась с решением суда и обжаловала его.

По мнению Генпрокуратуры, «Макфа», а также СМАК, «Челябинскоблгаз» и ряд других предприятий имеют «коррупционное происхождение», поскольку Юревич и Белоусов совмещали бизнес и работу в органах власти и «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения», писал «Коммерсантъ». Оба «фактически» владели группой компаний, сведения о которых не декларировали, а «высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов», уверены там.

«Макфа», хлебокомбинат СМАК, «Первый хлебокомбинат» и еще ряд компаний перешли под управление структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс».

В июле Челябинский областной суд признал законной национализацию «Макфы» и связанных с ней компаний.

Адвокат бывших владельцев Павел Хлюстов говорил РБК, что даже за короткий период пребывания предприятия в руках государства могут возникнуть «необратимые негативные последствия» — в частности, из-за риска отказа зарубежных партнеров обслуживать импортное оборудование «Макфы», что приведет «к качественному и количественному снижению продукции и к потере доли рынка».

Защита владельцев «Макфы», в частности, предлагала заключить мировое соглашение, в рамках которого те выкупили бы обратно предприятие, а государство вошло бы в его управление. Она также предлагала направлять ежегодно 1 млрд руб. на «цели, связанные со специальной военной операцией».