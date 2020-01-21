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Вице-премьер Акимов не войдет в правительство Мишустина

И.о. вице-премьера Максим Акимов не войдет в состав нового кабинета министров. Он курировал транспорт, связь и реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика»
Максим Акимов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

В новый состав правительства не войдет и.о. вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов, сообщили РБК два источника в правительстве, собеседник в одном из профильных ведомств и два федеральных чиновника.

Новый премьер-министр Михаил Мишустин активно занимался цифровизацией в Федеральной налоговой службе, которую он возглавлял до последнего времени. Цифровизацию реального сектора экономики он называл одной из приоритетных задач своего правительства.

Кроме «Цифровой экономики», Акимов, в частности, курировал национальный проект повышения безопасности и качества автодорог. «БКАД был успешным в первый год, в том числе по уровню освоения. Но приходилось взбадривать регионы», — говорит участник совещаний в правительстве по вопросам развития дорожной сети, знакомый с Акимовым. Он добавил, что в вопросах безопасности дорожного движения «это был скорее год инициатив, из которых мало что пока дошло до реализации, но был определен курс на усиление безопасности на дорогах».

Акимов родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце Калужской области. В 1993 году окончил исторический факультет Калужского государственного педагогического университета, с 1994 по 1996 год возглавлял компанию «Файнарт-аудит». С 1996-го работал в региональном правительстве, продвинувшись с поста председателя комиссии по рынку ценных бумаг Калужской области до мэра Калуги. В 2012 году он перешел на работу в Белом доме, став сначала первым заместителем руководителя аппарата правительства, а затем, в мае 2018 года, был назначен вице-премьером.

РБК направил запрос представителю Акимова.

И.о. вице-премьера получил предложение возглавить Калужскую область, рассказал РБК собеседник, близкий к региональным властям.

Как ранее писал РБК, многолетний губернатор Калужской области Анатолий Артамонов уйдет в отставку и будет выдвинут в сенаторы, в верхней палате он возглавит комитет по бюджету. Артамонов — второй по продолжительности работы на губернаторском посту глава региона.

Во вторник, 21 января, сенатор от Калужской области Юрий Волков, представляющий в Совете Федерации администрацию Калужской области, решил досрочно покинуть свой пост и подал заявление о сложении полномочий в связи с переходом на другую работу.

В интервью РБК в феврале 2019 года Акимов выражал надежду, что ему будет отведено достаточно времени на реализацию всех планов. «Но в политическом мире бывает все. Я всегда, когда в новый кабинет захожу, а у меня их было много, говорю себе: «Акимов, в этом кресле кто-то сидел до тебя. Это значит, что кто-то будет сидеть после», — говорил он.

За 1,5 года на посту вице-премьера Акимова Минтранс продолжил испытывать проблемы при взаимодействии с бизнесом из-за слабости кадров, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Министерство сильно просело по кадровым вопросам, яркий пример — история с переходом на кассетные подшипники. Была показательна потеря связи. А в некоторых сферах наблюдалось проседание: например, запущен внутренний водный транспорт, в сфере авиации так и не получилось начать перевод самолетов в отечественный реестр. Нельзя говорить, что стало хуже, но изменить ситуацию не получилось. Но нельзя не отметить успехов в инфраструктуре: завершено строительство трассы Москва — Санкт-Петербург, разрешена острая ситуация по строительству ЦКАД, проведена приватизация пакета «Трансконтейнера», согласована концессия по мосту через реку Лена», — говорит эксперт.

Авторы: Мария Кокорева, Петр Канаев, Евгения Кузнецова, Наталья Галимова
Теги: Максим Акимов, правительство, отставка, Калужская область
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