Вице-премьер Акимов не войдет в правительство Мишустина

И.о. вице-премьера Максим Акимов не войдет в состав нового кабинета министров. Он курировал транспорт, связь и реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика»

Максим Акимов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

В новый состав правительства не войдет и.о. вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов, сообщили РБК два источника в правительстве, собеседник в одном из профильных ведомств и два федеральных чиновника.

Новый премьер-министр Михаил Мишустин активно занимался цифровизацией в Федеральной налоговой службе, которую он возглавлял до последнего времени. Цифровизацию реального сектора экономики он называл одной из приоритетных задач своего правительства.

Кроме «Цифровой экономики», Акимов, в частности, курировал национальный проект повышения безопасности и качества автодорог. «БКАД был успешным в первый год, в том числе по уровню освоения. Но приходилось взбадривать регионы», — говорит участник совещаний в правительстве по вопросам развития дорожной сети, знакомый с Акимовым. Он добавил, что в вопросах безопасности дорожного движения «это был скорее год инициатив, из которых мало что пока дошло до реализации, но был определен курс на усиление безопасности на дорогах».

Акимов родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце Калужской области. В 1993 году окончил исторический факультет Калужского государственного педагогического университета, с 1994 по 1996 год возглавлял компанию «Файнарт-аудит». С 1996-го работал в региональном правительстве, продвинувшись с поста председателя комиссии по рынку ценных бумаг Калужской области до мэра Калуги. В 2012 году он перешел на работу в Белом доме, став сначала первым заместителем руководителя аппарата правительства, а затем, в мае 2018 года, был назначен вице-премьером.

РБК направил запрос представителю Акимова.