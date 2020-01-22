Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»

Согласно уставу «Почты России» решение о назначении главы компании принимает совет директоров. С учетом того, что большинство членов совета представляют интересы государства, как единственного акционера «Почты», для созыва совета с соответствующей повесткой необходимо получить директиву от Росимущества.

Николай Подгузов возглавил «Почту России» в июле 2017 года. На тот момент это было ФГУП, среди основных задач нового главы были развитие финансовых услуг в рамках реализации проекта Почта Банк, а также подготовка предприятия к акционированию. Акционирование завершилось 1 октября 2019 года.

До этого назначения Подгузов являлся замминистра экономического развития, а ранее работал в Министерстве финансов, инвестбанке «Траст», ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант» и «ВТБ Капитал».

Собеседник РБК на рынке онлайн-торговли назвал основным достижением Подгузова на посту главы «Почты России» то, что он «оцифровал» компанию, значительно изменил ее облик. «Повысилось качество и скорость сервисов, и была проведена глубокая интеграция с таможенными службами. Также Подгузов начал развивать новые направления — не только импортные каналы, но и услуги для бизнеса по экспорту», — отметил собеседник РБК.

По итогам 2018 года выручка «Почты России» от операционной деятельности составила 190,4 млрд руб., что на 7% выше показателя 2017 года. Фактическая чистая прибыль предприятия в 3,5 раза превысила показатели 2017 года и составила 2,7 млрд руб., что стало рекордом для «Почты России». Драйверами роста стала выручка от почтового и посылочного бизнесов. Выручка «Почты России» от цифровых сервисов за девять месяцев 2019 года увеличилась на 237% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 9,1 млрд руб. Самым доходным стал онлайн-сервис отправки писем и посылок для интернет-магазинов и крупных отправителей.

Формальных нареканий к Подгузову на посту главы «Почты России» практически не было. Только спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко критиковала его за «пиар» на почтовых дронах и незнание реальных зарплат почтальонов. Кроме того, издание The Insider сообщало, что глава «Почты России» купил апартаменты в ЖК Knightsbridge Private Park размером 386 кв. м и примерной стоимостью выше 1 млрд руб. Сам топ-менеджер заявлял, что по договору купли-продажи данная квартира стоит менее 100 млн руб., из которых 75% было профинансировано за счет ипотеки, а остальное — из личных средств.