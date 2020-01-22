Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»
Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
С 2018 года до недавнего времени Максим Акимов занимал пост вице-премьера, курировал в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики. В середине января правительство было отправлено в отставку, а во вторник, 21 января, объявлен новый состав, в котором Акимова не оказалось. Как сообщал источник, близкий к региональным властям, ранее Акимов получил предложение возглавить Калужскую область, но не принял его.
Представитель «Почты России» заявил, что у них нет информации о смене генерального директора. Он напомнил, что в прошлом году была успешно проведена реорганизация «Почты России» в акционерное общество. «С гендиректором «Почты России» Николаем Подгузовым был заключен трудовой контракт сроком на пять лет — до 2024 года. В конце 2019 года была принята стратегия развития «Почты России» до 2030 года. Компания демонстрирует хорошие экономические показатели, усиливает свою социальную функцию в регионах, идет модернизация почтовой инфраструктуры, запущена программа повышения заработных плат сотрудников отделений почтовой связи, сокращены контрольные сроки доставки отправлений», — отметил представитель «Почты России».
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