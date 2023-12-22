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Война санкций ,  
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США ужесточили запрет на импорт российских лосося, минтая, трески и краба

США запретили импорт российских лосося, минтая, трески и краба
Сюжет
Война санкций
Теперь под запрет попадает импорт продуктов переработки вне зависимости от страны-изготовителя, если использовалась выловленная в России или российскими судами рыба. Москва считает вводимые санкции нелегитимными
Фото: Andrew Burton / Getty Images
Фото: Andrew Burton / Getty Images

США запретили импорт лосося, минтая, трески и краба, а также продуктов из них, которые были полностью или частично произведены в России или выловлены в водах российской юрисдикции, следует из опубликованного управлением по контролю за иностранными активами Минюста США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) документа.

Запрет распространяется также на эти рыбу и морепродукты, выловленные российскими судами. Ограничения действуют «независимо от того, были ли такие рыба, морепродукты и их заготовки переработаны или существенно преобразованы в другой продукт за пределами Российской Федерации».

США ввели запрет на импорт рыбы и морепродуктов 11 марта прошлого года, но без уточнения, на какие именно категории товаров распространяется ограничение. В пресс-службе Рыбного союза РБК тогда уточнили, что прямой экспорт рыбы из России в США незначительный, в основном поставки российской рыбы идут транзитом через третьи страны.

До введения запрета Россия была одним из двух главных поставщиков крабов для США наряду с Канадой. По итогам трех кварталов 2021 года импорт США мороженого краба из России вырос на 28%, до $766 млн, оценивал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

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Как писала Nikkei Asia, после введения санкций США на российские рыбу и морепродукты Россия переориентировала экспорт этой продукции на азиатские рынки. В частности, газета связывала с эмбарго США резкий приток импорта этой продукции в Японии и снижение цен на краба. По данным издания, за первые три квартала 2023 года доля России в импорте краба в Японии составила 68,8% (в 2021 году — 5%, в прошлом году — 64,8%), несмотря на то что Япония в рамках санкций против России в апреле прошлого года повысила тариф на российские морепродукты.

Приток импортируемого российского краба привел также к увеличению поставок в Японию, что стало причиной снижения цен на крабовое мясо из Канады и Норвегии. По словам источника газеты в отрасли, США были крупнейшим потребителем российского крабового мяса.

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Москва считает вводимые санкции нелегитимными.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
санкции США рыба заперт на импорт продуктов краб минтай лосось треска
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