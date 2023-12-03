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Война санкций ,  
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Nikkei увидела сложность в отказе Японии от импорта российских крабов

Nikkei увидела риск зависимости Японии от импорта российских крабов
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Война санкций
В Японии после введения санкций США против России растет импорт российского краба, из-за этого падает стоимость крабового мяса на рынке, пишет Nikkei. Источник издания предположил, что торговля с Россией только увеличится

Из-за резкого увеличения импорта российского краба в Японии упала стоимость крабового мяса, сообщает Nikkei Asia. По данным издания, за первые три квартала 2023 года доля России в импорте краба в Японии составила 68,8% (в 2021 году — 5%, в прошлом году — 64,8%). За это время Япония импортировала краба на сумму 35,8 млрд иен (около $244 млн), при этом из России поступило продукции на сумму в 24,6 млрд иен ($167 млн).

На оптовом рынке стоимость выловленного в России снежного краба составляет в среднем около 2 тыс. иен ($14) за килограмм, что на 33% меньше, чем в среднем в прошлом году, отмечает Nikkei. Приток импортируемого российского краба привел также к увеличению поставок в Японию, что стало причиной снижения цен на крабовое мясо из Канады и Норвегии.

В то же время выловленный в Японии краб остается предметом роскоши, его оптовая цена выросла на 20% по сравнению с прошлым годом. «Потребители воспринимают краба местного вылова как продукт, отличный от импортного, поэтому мы не наблюдаем конкуренции между ними», — рассказал изданию источник, знакомый с рынком.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Nikkei связывает сложившуюся ситуацию с введением санкций против России, в частности, эмбарго США на импорт российских морепродуктов, введенный в марте прошлого года. По словам источника газеты в отрасли, США были крупнейшим потребителем российского крабового мяса. После введения запрета Россия переориентировала экспорт краба на азиатские рынки, в том числе Японию.

Отмечается, что Япония в рамках санкций против России в апреле прошлого года повысила тариф на российские морепродукты. Однако запрет на оптовый импорт этой продукции не грозит, несмотря на то, что она является предметом роскоши. По словам представителя Японского агентства рыболовства, добавление российского краба в черный список «окажет большое влияние на японскую индустрию переработки морепродуктов»

Издание пишет, что в Японии наблюдается движение за добровольный отказ от закупок российских морепродуктов, однако, скорее всего, полностью отказаться от импорта из России не удастся, поскольку запасы краба на Аляске сократились, а вылов некоторых видов был запрещен в районах промысла Берингова моря и Алеутских островов с 2022 года.

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«Несмотря на политические риски, торговля с Россией, вероятно, увеличится в будущем, — сказал источник Nikkei на рынке. — На карту поставлены средства к существованию дистрибьюторов».

Москва считает антироссийские санкции нелегитимными.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
краб Япония импорт санкции
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