Россия потеснила США в поставках сырья для крабовых палочек в Азию

На фоне экономии потребителей Россия заметно нарастила поставки в Китай и Южную Корею сурими — сырья для крабовых палочек из минтая. Лидер в поставках в Азию сурими — США, но более низкие цены позволили России потеснить конкурента

Рыбный фарш сурими (Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости)

Рост потребительской экономии в странах Азии привел к тому, что в ряде стран США начали уступать позиции России по продажам сурими — сырья, которое используется для изготовления крабовых палочек. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в опубликованном в августе отчете, посвященном рынку белой рыбы, с которым ознакомился РБК.

В 2022 году спрос на сурими и цены на эту продукцию были высокими. Но в этом году цена и спрос на минтаевое сурими были «вялыми». По данным ФАО, продажи сурими на европейском и азиатском рынках в первом квартале 2023 года упали почти на 10%, и маржа производителей стала меньше.

Причина снижения спроса в том, что потребители все больше сокращают расходы на продукты не первой необходимости, и сурими — один из тех видов товаров, которые страдают от этого, отмечает ФАО. Это, в свою очередь, привело к тому, что часть покупателей переориентировались на более дешевую российскую продукцию: «Цены на сурими падают, а русские могут производить его с меньшими затратами, чем американцы. Покупателей в Азии, похоже, не волнует, у кого они покупают, лишь бы цена была низкой, а качество приемлемым», — говорится в отчете ФАО.

Почему в Азии популярен фарш из минтая Сурими — это фарш из минтая, который служит основным компонентом для крабовых палочек. Помимо этого паста сурими используется для производства широкой линейки рыбопродукции — рыбных фрикаделек, имитаций, сушенных снеков и других продуктов, отмечают в Ассоциации добытчиков минтая. Основную долю мирового рынка сурими, который индийско-американская консалтинговая компания Grand View Research оценивала по итогам 2022 года в $3,78 млрд, занимает продукция из тропических или тепловодных видов рыб (ее доля доходит до 70%). Но больше всего на мировом рынке ценится сурими из белой рыбы, добытой в холодных водах — особенно из минтая. Потребление сурими широко распространено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, причина — в его доступности, универсальности и вкусе, поясняется исследовании канадско-индийской исследовательской компании Vision Research Reports. Во многих частях Азии морепродукты — базовый продукт питания и основная часть местной кухни. Замороженный сурими, в отличие от свежих морепродуктов, имеет более длительный срок хранения — это делает его удобным и доступным продуктом для потребителей. Продукты на основе сурими, такие как рыбные шарики, крабовые палочки и камабоко (традиционное японское блюдо из белой рыбы), обычно употребляются в качестве закусок или добавляются в блюда в качестве источника белка.

Россия и США — крупнейшие добытчики минтая в мире, которые выступают основными конкурентами друг другу в этом сегменте, напоминает президент ВАРПЭ Герман Зверев. На эти две страны приходится 95% мирового вылова и производства минтая, при этом оба государства поставляют большую часть продукции на экспорт, конкурируя между собой за рынки сбыта, добавляют в ВАРПЭ.

В 2022 году Россия добыла 1,9 млн т минтая, а США — 1,3 млн т. По итогам прошлого года российские рыбопромышленники уже смогли впервые за историю наблюдений с начала 2000-х годов обогнать США в сегменте производства филе минтая, отмечают в Росрыболовстве: отечественное производство выросло на 16,8% — до 139 тыс. т. Производство сурими в России также растет. По данным Росстата, которые приводит ведомство, в первом полугодии 2023 года производство мороженого рыбного фарша и прочего мяса рыбы превысило уровень предыдущего года на 24% и составило 52 тыс. т. Это позволяет не только обеспечить продукцией внутренний рынок, но и эффективно развивать экспорт: среди азиатских стран основные покупатели — Китай, Южная Корея и Япония, добавляют в Росрыбыловстве.

Серийное производство сурими российские рыбаки наладили только в 2021 году, напоминает Зверев. Пока объемы производства в России отстают от американских, но темпы прироста производства более заметные. По прогнозу ФАО, производство минтаевого сурими в США по итогам 2023 года увеличится на 16% относительно прошлого года — до 187 тыс. т. В России производство по итогам 2023 года может достичь 50–60 тыс. т, прогнозирует Зверев — это почти в два раза больше, чем годом ранее (28 тыс. т). «Долгие годы США были крупнейшие производителем минтаевого сурими, но теперь Россия их догоняет», — констатирует эксперт.

Цены на сурими, который Россия поставляет на экспорт, по словам Зверева, действительно более конкурентные по сравнению с американскими. Например, средняя цена поставляемых в Китай российского фарша и сурими из минтая в первом полугодии 2023 года составила около $2,1 тыс. за т. Это почти в два раза дешевле, чем стоит аналогичная американская продукция — около $4,1 за 1 т, констатирует президент ВАРПЭ. Средняя стоимость 1 т российского сурими при поставках в Южную Корею в январе-июне была на уровне $2,1 тыс., в Японию — $2,9 тыс., в то время как у США цены были на уровне $3,7 и $3,2 тыс. соответственно.

В результате, в первом полугодии 2023 года Россия смогла значительно нарастить экспорт сурими в Китай и Южную Корею, отмечает Зверев. Так, поставки российского мяса минтая, включая сурими, в Китай выросли в 102 раза по сравнению с первым полугодием 2022-го и достигли 8,9 тыс. тонн. Поставки в Южную Корею выросли почти в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 2,1 тыс. т. У США экспорт сурими в эти страны снизился, продолжает Зверев: в Южную Корея — в 1,5 раза (до 7,3 тыс. т), а в Китай — почти в 1,8 раза (до 1,8 тыс. т).

Исключением стала Япония, в которую экспорт российского сурими (как и остальной рыбной продукции) в первом полугодии 2023-го снизился год к году почти на 14% — до 5,4 тыс. т. Американцы же на 11% увеличили поставки в Японию (до почти 37,3 тыс. т).

«Сейчас ситуация на экспортных рынках сложная, в том числе из-за снижения цен на все виды российской минтаевой продукции, которое происходит на фоне роста вылова и производства и проблем на конечных рынках сбыта. Кроме того, российский минтай продолжается отпускается на мировых рынках с «санкционным дисконтом», — сетует президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

По его словам, более низкие цены на российское сурими в сравнении с американским — это вынужденная мера. С одной стороны, слабый рубль делает российскую продукцию более конкурентноспособной экспортных рынках, а более короткое логистическое плечо позволяет поставлять продукцию в страны Юго-Восточной Азии с некоторой экономией, рассуждает эксперт. С другой — эксплуатационные и производственные издержки предприятий растут, и у российских предприятий тоже падает рентабельность, но они вынуждены удерживать более конкурентоспособную цену.