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Поставки нефти из России в Северную Европу снизились на 90% с февраля

Bloomberg: поставки российской нефти в Северную Европу снизились на 90% с февраля
За недели до вступления в силу нефтяных санкций ЕС поставки российского сырья в Северную Европу снизились на 90% по сравнению с зимними показателями — до 95 тыс. баррелей в сутки. Основной поток направляется в Азию
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Фото: Tatiana Meel / Reuters
Фото: Tatiana Meel / Reuters

По состоянию на конец ноября, когда до вступления в силу санкций ЕС в отношении российской нефти осталось две недели, ее поставки в страны Северной Европы снизились на 90% по сравнению с февралем, пишет Bloomberg

По подсчетам агентства, в начале февраля ежедневный объем поставок российской нефти на этом направлении составлял более 1,2 млн баррелей. Осенью он снизился до 95 тыс. баррелей в сутки. Единственным европейским направлением морских перевозок за пределами Средиземноморского и Черноморского бассейнов остался Роттердам.

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Такие страны, как Литва, Франция и Германия, прекратили импорт российской нефти несколько месяцев назад, а в сентябре их примеру последовала Польша. Три четверти нефти, загружаемой в балтийских портах, теперь направляются в Азию. Как пишет агентство, Индия закупает нефть, воспользовавшись так называемым льготным периодом. В его рамках США и Британия  освободят от санкций нефть, которая будет загружена до вступления запрета в силу 5 декабря при условии, что ее доставят до 19 января.

По подсчетам Bloomberg, в ноябре общий объем поставок из России упал до девятинедельного минимума в 2,67 млн баррелей. Объем нефти на судах, следующих в Китай, Индию и Турцию (эти страны стали крупнейшими покупателями российского сырья), а также на судах, которые еще должны указать конечный пункт назначения, выросли до рекордных 2,45 млн баррелей в день.

В октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию — 946 тыс. баррелей нефти в день, что стало самым высоким показателем за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию, сообщили аналитики отраслевой аналитической компании Vortexa. В начале ноября Reuters сообщил, что индийские нефтеперерабатывающие заводы пока не разместили заявки на импорт сырья из России, поскольку «ожидают ясности» по механизму ограничения цен G7.

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Из-за военной операции на Украине страны G7 в начале сентября договорились о потолке цен на российскую нефть. Ограничения включают «запрет на страхование и финансирование танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного предела». В октябре введение этой меры утвердил Евросоюз, она начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля 2023-го — для нефтепродуктов. Потолок цен на нефть пока не согласован. Изначально обсуждался диапазон $40–60 за баррель, однако позднее глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить ограничение $60, поскольку это позволит сократить доходы России от энергоносителей, но при этом обеспечит прибыльную добычу.

Вице-премьер России Александр Новак предупреждал, что при любом потолке цен Россия не будет поставлять сырье странам, которые пойдут на этот шаг. Об этом же говорил президент Владимир Путин. Он заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа. Новак со своей стороны подчеркивал, что итогом политизации энергетики могут стать дефицит ресурсов и проблемы с энергообеспечением, поскольку ценовой потолок, нарушая рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, ведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефициту предложения нефти.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
нефть поставки нефти Северная Европа потолок цен на нефть
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