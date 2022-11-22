Экс-глава «Связьинвеста» вложил ₽40 млрд в заводы Донбасса

Экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко вложил более 40 млрд руб. в металлургические заводы Донбасса, которыми управляет с 2021 года. Из-за спецоперации России на Украине им пришлось снизить план производства в 2,5 раза

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко инвестировал более 40 млрд руб. в семь крупнейших металлургических предприятий Донецкой и Луганской народных республик, рассказал он РБК. По его словам, это его собственные и привлеченные средства. Кто выступил его партнером, бизнесмен не уточнил.

Власти ДНР и ЛНР в июне 2021 года передали предприятия под управление компании «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК), которую возглавляет Юрченко. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщали, что задолженность по заработным платам на заводах приобрела «хронический характер» из-за действий предыдущего управляющего — «Внешторгсервиса» Сергея Курченко. Юрченко уточнил, что деньги вложены через управляющую компанию «Финансовые активы» — ее он вместе с партнерами (бывшим топ-менеджером «Связьинвеста» Виктором Савченко и экс-гендиректором «Ростелекома» Антоном Колпаковым) приобрел в марте 2011 года.

По данным СПАРК, эта компания владеет 99% московского «Союзметаллсервиса» (еще 1% у ее гендиректора Сергея Антонова) и 90% «Союзметалл-Альянса» (еще 10% у самого Юрченко). Обе компании созданы в 2021 году и занимаются оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. На сайте ЮГМК говорится, что «Союзметаллсервис» является сбытовым подразделением промышленных предприятий ЮГМК.

В 2009–2010 годах Юрченко был гендиректором «Связьинвеста», он ушел в отставку с этого поста из-за конфликта с членом совета директоров компании Константином Малофеевым. В ходе объединения активов «Связьинвеста» на базе «Ростелекома» Инвестфонд им. А.С. Попова, созданный Юрченко, консолидировал около 10% «Ростелекома», из которых более 2,5% принадлежало бывшему топ-менеджеру. Затем он увеличил свою долю как минимум до 6%.

В ноябре 2011 года он продал этот пакет структурам Сулеймана Керимова. Сумма сделки не разглашалась, но Юрченко утверждал, что она прошла по рыночной цене (в тот момент на Московской бирже этот пакет стоил около 26 млрд руб.). После завершения сделки с Керимовым и расчетов с банками, которые кредитовали экс-главу «Связьинвеста», у него осталось около $200 млн, писали «Ведомости».

В 2016–2021 годах он входил в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а в 2018 году временно исполнял обязанности заместителя губернатора Воронежской области.

Какие заводы находятся под управлением ЮГМК Под управлением ЮГМК находятся Макеевский и Енакиевский металлургические заводы, Комсомольское рудоуправление (все три предприятия ранее входили в состав украинского холдинга «Метинвест» Рината Ахметова), «Макеевкокс» и Ясиновский коксохимический завод (ранее были в составе группы «Донецксталь» Виктора Нусенкиса) в ДНР, а также Алчевский металлургический комбинат (бывший актив Индустриального союза Донбасса) и Стахановский ферросплавный завод (бывший актив группы «Приват» Геннадия Боголюбова, Игоря Коломойского и Алексея Мартынова) в ЛНР. По словам Юрченко, ЮГМК принял на работу на этих заводах несколько сотен человек с мариупольского комбината «Азовсталь», который также принадлежал «Метинвесту». После начала спецоперации России на Украине в конце февраля комбинат превратился в главный очаг сопротивления украинских военных. Он сильно пострадал в ходе штурма города, после окончания боевых действий и перехода его под контроль России было принято решение не восстанавливать предприятие. Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что на месте комбината может быть создан промышленный парк или организовано место отдыха. В конце сентября в ЛНР, ДНР и Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по результатам которых эти территории вошли в состав России.

На что пошли инвестиции

По словам Юрченко, все заводы стояли, когда он стал управляющим. Но, как утверждает бизнесмен, он погасил все задолженности предприятий по зарплатам и налогам, их долги подрядчикам и энергетикам, а также Донецкой и Луганской железным дорогам. РБК направил запросы представителю вице-премьера Марата Хуснуллина, который отвечает за восстановление инфраструктуры новых территорий, и в пресс-службы глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

В 2022 году производство заводов под управлением ЮГМК составит более 2 млн т металлопродукции, план на следующий год — 3–3,5 млн т, рассчитывает бизнесмен. При этом в октябре прошлого года он давал более оптимистичный прогноз на 2022 год — 5 млн т. С начала спецоперации производство на заводах упало в среднем на 30%, до 20% сотрудников были мобилизованы, поясняет Юрченко.

Глава ЮГМК отмечает, что у сотрудников нет материальных стимулов работать на заводах, в которые «раз в неделю прилетает реактивный снаряд»: «Здесь в первую очередь стимулом является патриотизм и привязка к этой земле, собственное жилье, родственники. И вера в то, что Россия поможет и когда-то наступит мир на этой территории».

Сейчас всю производимую стальную продукцию ЮГМК продает в России. Ранее сообщалось, что компания поставила металлопродукцию более чем на 2 млрд руб. Уралвагонзаводу, который производит бронетанковую технику и подвижной состав для железных дорог. В Россию идут поставки также для строительного комплекса, сферы ЖКХ, машиностроителям и производителям труб, говорит Юрченко.

Поставки на экспорт ЮГМК сейчас не рассматривает. «Там есть много сложностей: и рецессия на мировых рынках, и то, что российское происхождение стало таким токсичным для недружественных стран. А в дружественных странах цены ниже, чем в недружественных», — поясняет он.

Кому будут принадлежать заводы Донбасса

На сегодняшний день юридический статус заводов, которыми управляет ЮГМК, не определен, говорит Юрченко. «Мы управляем теми предприятиями, которые были национализированы в 2017 году, когда со стороны Украины были полностью заблокированы финансовые операции, таможенные операции, энергетика, поставки сырья», — поясняет он.

Сейчас этот вопрос решается, на это может уйти «как минимум полгода», отмечает глава ЮГМК. По его словам, промежуточными собственниками предприятий станут федеральное правительство и, возможно, сами регионы. «Мы надеемся, что для решения этого вопроса будет создана комиссия, в которой ключевую роль будет играть Минпромторг как министерство, которое нас курирует», — говорит он. После этого будет решаться вопрос о приватизации этих заводов. РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

Российский бизнес уже сейчас проявляет интерес к предприятиям Донбасса и ведутся соответствующие переговоры, утверждает глава ЮГМК. Но конкретных претендентов он не называет. «Правила [приватизации] будут формулироваться государством, когда закончится как минимум специальная военная операция», — заключил он.