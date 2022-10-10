России отказали в тайном голосовании по референдумам на Генассамблее ООН

Предложение России по тайному голосованию о референдумах не было поддержано Генассамблеей ООН, большинство стран выступили за открытый процесс. Небензя обвинил председателя Генассамблеи в «возмутительном мошенничестве»

Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Генассамблея ООН одобрила проведение открытого голосования по проекту резолюции с осуждением референдумов в Донбассе, Харьковской и Запорожской областях, передает ТАСС.

С таким предложением выступили дипломаты Албании, 107 стран поддержали инициативу, против выступили 13, еще 39 воздержались.

Ранее Россия предложила сделать голосование тайным, с такой инициативой выступил постоянный представитель страны при организации Василий Небензя. После того, как в Генассамблее ООН решили сделать голосование тайным, он заявил о решительном протесте со стороны России.

Небензя заявил о «возмутительном мошенничестве», в котором, по его словам, принял участие председатель Генассамблеи Чаба Кёрёши, сыгравший ключевую роль. Представителям России не дали слова по порядку, выступление дипломатов было «искажено». В результате делегация России решила не принимать участие в голосовании.

«Пытаются украсть право у стран-членов ООН право свободно высказывать свою точку зрения. Это беспрецедентная маниупляция», — уверен Небензя.

Постпред России счел, что в истории ООН не было «такого размаха цинизма, конфронтации и крайне опасной поляризации, как сейчас». Специальная сессия Генассамблеи создана для продвижения нарратива против России, утверждает он.

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