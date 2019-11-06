Куратор мусорной реформы в Минприроды ушел в отставку

Владимир Логинов отвечал за сферу обращения с отходами, а также госполитику в сфере охраны окружающей среды

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке замминистра природы и экологии Владимира Логинова, документ опубликован на сайте правительства.

Логинову 54 года, он окончил Московский институт стали и сплавов и Высшую школу управления АПК и агробизнеса. В разные годы он работал в корпорации «Русский сахар» и Союзе сахаропроизводителей. В 1997 году Логинов стал гендиректором ГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» при Минсельхозе. В 2000-2002 году занимал пост замминистра сельского хозяйства при Алексее Гордееве. Позже он был руководителем предприятия «Союзплодоимпорт» и управлял Агентством по инновациям и развитию Воронежской области.

В ноябре 2018 года источники РБК говорили, что Логинов получит должность заместителем министра экологии и будет курировать сферу переработки отходов. В конце того же месяца его назначили на должность, в его обязанности входил контроль и координация департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами, а также департамента госполитики в сфере охраны окружающей среды.

Так называемая мусорная реформа стартовала в России с 1 января 2019 года. Регионы обязали принять территориальные схемы обращения с мусором и выбрать оператора по вывозу и переработке отходов конкурсным путем. Глава «Российского экологического оператора» (госкомпания, созданная для реализации реформы) Денис Буцаев в интервью РБК говорил, что речь идет не сколько о реформе, сколько о создании отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.