Медведев назначил главой «мусорной» госкомпании экс-министра Подмосковья

Генеральным директором компании «Российский экологический оператор» (РЭО) стал бывший зампред правительства Московской области Денис Буцаев. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского кабмина Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал на совещании, передает «РИА Новости». Мероприятие было посвящено обсуждению вопроса о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
«Создана публичная правовая компания «Российский экологический оператор», — объявил на встрече Медведев (указ о создании РЭО в январе подписал президент России Владимир Путин). Компания, по его словам, будет координировать действия региональных операторов.
«Хочу также всех оповестить, я сегодня подписал распоряжение о назначении генеральным директором компании, им будет Денис Петрович Буцаев», — добавил Медведев.
«Для того чтобы строить с нуля новую федеральную структуру, деятельность которой без преувеличения затрагивает интересы каждого человека в стране, необходимы опыт, знания, ответственность и человеческая зрелость», — приводятся слова главы Минприроды Дмитрия Кобылкина в сообщении, поступившем в РБК.