Медведев назначил главой «мусорной» госкомпании экс-министра Подмосковья

Генеральным директором компании «Российский экологический оператор» (РЭО) стал бывший зампред правительства Московской области Денис Буцаев​. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского кабмина Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал на совещании, передает «РИА Новости». Мероприятие было посвящено обсуждению вопроса о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Создана публичная правовая компания «Российский экологический оператор», — объявил на встрече Медведев (указ о создании РЭО в январе подписал президент России Владимир Путин). Компания, по его словам, будет координировать действия региональных операторов.

«Хочу также всех оповестить, я сегодня подписал распоряжение о назначении генеральным директором компании, им будет Денис Петрович Буцаев», — добавил Медведев.

«Для того чтобы строить с нуля новую федеральную структуру, деятельность которой без преувеличения затрагивает интересы каждого человека в стране, необходимы опыт, знания, ответственность и человеческая зрелость», — приводятся слова главы Минприроды Дмитрия Кобылкина в сообщении, поступившем в РБК.