Помощник Гордеева стал кандидатом в кураторы мусорной реформы

На пост замминистра природы и экологии, который до сегодняшнего дня занимал Владимир Логинов, нашли кандидата. Им стал помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев, сообщили источники РБК

Алексей Гордеев (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

На пост замминистра природы и экологии может быть назначен Константин Румянцев, сейчас занимающий должность помощника вице-премьера Алексея Гордеева. Об этом РБК рассказали два собеседника — близкий к правительству и к министерству.

Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов переадресовал вопрос РБК в Минприроды. В министерстве отказались комментировать информацию о потенциальном кандидате. Ранее Минприроды сообщало, что «ждет решения правительства».

Распоряжение об отставке Логинова было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 31 октября. Официальная причина отставки — по собственному желанию. Логинов был назначен замминистром в ноябре 2018 года, тогда ему же было поручено осуществление контроля и координации работы Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления. Бывший замминистра курировал так называемую мусорную реформу, которая стартовала в России с 1 января 2019 года: в рамках изменений, в частности, регионы обязали принять территориальные схемы обращения с мусором и выбрать оператора по вывозу и переработке отходов конкурсным путем.

Про Константина Румянцева известно немного: до перехода в аппарат Гордеева он занимал пост помощника бывшего вице-премьера Александра Хлопонина и работал консультантом экспертного управления президента.