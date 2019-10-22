Танкеры для завода «Ямал СПГ» освободили от санкций США

Владельца четырех танкеров для проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» освободили из-под санкций Минфина США. Эта транспортная компания принадлежит канадской Teekay и китайской Cosco, которую в сентябре обвинили в сотрудничестве с Ираном

«Ямал СПГ» получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping, которой принадлежат СПГ-танкеры ледового класса Arc7 (на судах установлены емкости для СПГ объемом 172 тыс. кубометров, они рассчитаны на работу во льдах толщиной до 2,1 м. — РБК), о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев, китайской Cosco. Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа (контролирует «Ямал СПГ»), поступившем в РБК.

TC LNG — совместное предприятие канадской Teekay LNG и China LNG Shipping, владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7 для проекта «Ямал СПГ». В сентябре Минфин США включил в санкционные списки пять граждан и пять компаний из Китая, включая структуры Cosco, по подозрению в участии в перевозках иранской нефти. Одна из них, Cosco Dalian, владеет половиной China LNG Shipping, которая является совладельцем TC LNG. China LNG Shipping не была включена в санкционный список, но, поскольку 50% ее акций у Cosco Dalian, она квалифицировалась как «заблокированное лицо», а значит, и это СП TC LNG также считалось заблокированным, сообщила Teekay в конце сентября.

Совместное предприятие Teekay и Cosco поставило «Ямал СПГ» уже четыре танкера — «Эдуард Толль», «Рудольф Самойлович», «Николай Евгенов» и «Владимир Воронин». На подходе еще два — «Георгий Ушаков» и «Яков Гаккель». По подсчетам «Коммерсанта», американские санкции могли лишить «Ямал СПГ» трети флота.



Но в НОВАТЭКе утверждали, что эти ограничения не распространяются на танкеры, поставленные для завода «Ямал СПГ». Компания Teekay LNG через свои аффилированные лица и совместные предприятия владеет четырьмя СПГ-танкерами класса Arc7, осуществляющими перевозку СПГ для проекта «Ямал СПГ». Данные перевозки не имеют отношения к наложенным на Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. и Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co санкциям. «Я не вижу в этом осложнений для НОВАТЭКа», — заявил совладелец и глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, когда стало известно о санкциях в отношении Cosco.

НОВАТЭК рассчитывает получить все китайские танкеры для проекта «Ямал СПГ» к концу года. «Не понимаю, какое отношение имеют перевозки в арктической зоне к поставкам иранской нефти», — иронизировал Михельсон.