СМИ узнали о предупреждении Эр-Рияда об изменениях поставок нефти в Токио

СМИ узнали о предупреждении Эр-Рияда об изменениях поставок нефти в Токио

Saudi Aramco после атаки дронов предупредила Японию, что с октября изменит сорт поставляемой в страну нефти. Токио считает, что Эр-Рияд не сможет восстановить производство в полном объеме в заявленные ранее сроки

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco, объекты которой подверглись атаке на прошлой неделе, предупредила японскую JXTG Nippon Oil & Energy о возможных изменениях в поставках. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

Как заявили газете представители JXTG, компания получила уведомление, что с октября сорт поставляемой нефти изменится с легкой на среднюю или тяжелую. По их словам, причины такого решения Saudi Aramco не указала.

По мнению Токио, Эр-Рияду может понадобиться больше времени, чем ожидалось ранее, для того, чтобы отремонтировать оборудование для очистки от серы, необходимое для производства легкой нефти. Газета отмечает, что японская сторона планирует закупать легкую нефть у других поставщиков, в том числе Объединенных Арабских Эмиратов.

В Saudi Aramco и JXTG не прокомментировали эту информацию.