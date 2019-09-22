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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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СМИ узнали о предупреждении Эр-Рияда об изменениях поставок нефти в Токио
Saudi Aramco после атаки дронов предупредила Японию, что с октября изменит сорт поставляемой в страну нефти. Токио считает, что Эр-Рияд не сможет восстановить производство в полном объеме в заявленные ранее сроки
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco, объекты которой подверглись атаке на прошлой неделе, предупредила японскую JXTG Nippon Oil & Energy о возможных изменениях в поставках. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

Как заявили газете представители JXTG, компания получила уведомление, что с октября сорт поставляемой нефти изменится с легкой на среднюю или тяжелую. По их словам, причины такого решения Saudi Aramco не указала.

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По мнению Токио, Эр-Рияду может понадобиться больше времени, чем ожидалось ранее, для того, чтобы отремонтировать оборудование для очистки от серы, необходимое для производства легкой нефти. Газета отмечает, что японская сторона планирует закупать легкую нефть у других поставщиков, в том числе Объединенных Арабских Эмиратов.

В Saudi Aramco и JXTG не прокомментировали эту информацию.

Япония импортирует из стран Ближнего Востока 80% сырой нефти. Около 40% из них приходится на Саудовскую Аравию.

Как сообщили источники Reuters, на текущей неделе Саудовская Аравия изменила сорт нефти с легкой на тяжелую при погрузке на три танкера, которые поставляют сырье в Индию и Китай.

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Атака беспилотников на два предприятия Saudi Aramco — комплекс по подготовке нефти в Абкайке и месторождение в Хурайсе — произошла в ночь на 14 сентября. В результате компания приостановила добычу 5,7 млн барр. в сутки (больше половины в стране). В королевстве ожидают, что восстановить объем добычи нефти до обычного уровня 9,8 млн барр. удастся в октябре.

Ответственность за нападение на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». США считают, что в поизошедшем виноват Иран. В Пентагоне утверждают, что нашли признаки причастности Тегерана к нападению. Минобороны Саудовской Аравии также заявило, что для атаки были использованы иранские беспилотники. Тегеран обвинения отрицает.
 

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Saudi Aramco, Саудовская Аравия, Япония
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