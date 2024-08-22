Усманов назвал санкции колоссальной ошибкой Запада
Санкции в отношении российских бизнесменов по политическим мотивам являются «колоссальной ошибкой» Запада, больше всего из-за вводимых ограничений страдает Европа, заявил в интервью Corriere della Sera основатель USM Алишер Усманов (девятое место в списке богатейших россиян по версии Forbes с состоянием $13,4 млрд).
«[Российские бизнесмены] не влияют на процесс принятия решений, но хорошо знают и Запад, и Восток, построили транснациональные предприятия и инвестировали за рубежом. Однако сейчас из-за санкций они инвестируют в основном у себя и не питают иллюзий по поводу беспристрастности западных юрисдикций», — поясняет он.
По мнению Усманова, санкции достигли противоположного эффекта — российская экономика растет, россияне «вернули деньги домой». «Европа отвергает российские энергоносители и вынуждена покупать их по гораздо более высокой цене. Я не хочу рисовать черно-белую картину: санкции, безусловно, вредны для всех, но пока они больше вредны для европейцев», — утверждает бизнесмен.
Усманов считает, что усиление санкций и торговых барьеров сокращает возможности для транснациональных компаний и увеличивает возможности для местных игроков — «торговые барьеры могут служить защитой национальных рынков, в то время как санкции являются признаком бессилия».
Бизнесмен сетует, что «в 70 лет вместо того, чтобы сосредоточиться на здоровье и благотворительности», он тратит силы «на борьбу с санкциями и абсурдным политическим преследованием в Германии». Также Усманов подчеркивает, что его сестра (Гульбахор Исмаилова) «была вынуждена навсегда отказаться от моего наследства и, несмотря на это, несправедливо остается под санкциями».
Что касается конфликта России и Украины, то основатель USM говорит, что «прочный мир возможен только на основе разумности и компромисса», для этого необходимы переговоры между сторонами. «Мы должны стремиться к сосуществованию на основе взаимовыгодных или хотя бы приемлемых договоренностей. В условиях многополярного мира безопасность Евразийского региона должна учитывать интересы России, Китая, стран Центральной Азии, Турции и ЕС», — заключил Усманов.
Бизнесмен попал под санкции Евросоюза и США в 2022 году. В ноябре того же года Financial Times писала, что Узбекистан попросил ЕС снять санкции с Усманова и его сестры. Хотя миллиардер не добился отмены санкций, он выиграл суд у Forbes по поводу статьи, в которой говорилось, что Усманов «неоднократно выступал подставным лицом [президента России Владимира] Путина и решал его бизнес-проблемы». Эта статья цитировалась при обосновании введения санкций против Усманова.
Также предприниматель в 2023 году выиграл суд у австрийской газеты Kurier, которая написала, что Путин назвал Усманова «одним из своих любимых олигархов».
Исмаилову Евросоюз включил в санкционный список как сестру Усманова. В мае суд ЕС отказал в снятии санкций. В 2024-м Исмаилова добровольно отказалась от прав на получение выгоды от двух семейных трастов, говорил ее представитель порталу bne IntelliNews.
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