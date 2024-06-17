 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Война санкций ,  
0 

Усманов подал иск против банка UBS Europe

Сюжет
Война санкций
UBS Europe в 2018–2022 годах направил уведомления насчет операций Усманова немецким властям, одно из них касалось предположения об «отмывании денежных средств». Защита бизнесмена считает эти уведомления необоснованными
Алишер Усманов
Алишер Усманов (Фото: Oli Scarff / Getty Images)

Миллиардер Алишер Усманов ($13,4 млрд по версии Forbes) подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe из-за «серии необоснованных уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях» бизнесмена. Об этом РБК сообщил представитель Усманова.

Банк в 2018–2022 годах направил более десяти уведомлений насчет операций Усманова в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии. К примеру, одно из них касалось предположения об «отмывании денежных средств» при снятии наличных. Защита Усманова считает эти уведомления «абсурдными и необоснованными, если не заведомо ложными», которые были отправлены без должного основания.

Действия банка, говорится в сообщении, спровоцировали финансовые потери и колоссальный ущерб репутации Усманова, а также стали причиной «незаконных расследований» против него в 2022 году в Германии.

«Были проведены масштабные обыски по всей Германии, в том числе на объектах недвижимости в Баварии и яхте Dilbar, которые следствие ошибочно приписывает А.Б. Усманову. Эти расследования и обыски, в свою очередь, были подробно освещены в СМИ и используются в том числе для целей продления санкций ЕС против А.Б. Усманова», — отмечается в сообщении.

Согласно подсчетам Forbes, состояние Усманова составляет $13,4 млрд, он занимает девятое место среди самых состоятельных российских предпринимателей. Он является основателем холдинга USM, в который входят «Металлоинвест», «МегаФон» и «Удоканская медь».

Суд запретил называть Усманова владельцем виллы в Германии
Бизнес
Фото:Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

Иск против франкфуртского отделения UBS стал первым шагом для выяснения обстоятельств судом и установления ответственности банка за причиненный ущерб, однако «на этом мы не остановимся, поскольку размер причиненного ущерба пока не может быть оценен или окончательно определен», пояснил представитель бизнесмена Петер Гаувайлер.

Учитывая нанесенный репутации Усманова ущерб и стоимость затронутого действиями правоохранителей по всему миру его имущества, «последствия для UBS могут быть сравнимы с последствиями «цунами», сравнил он.

Предприниматель попал под санкции ЕС и США в 2022 году. Представитель Усманова рассказывал, что в отношении бизнесмена начали расследование по обвинению в уклонении от уплаты налогов в Германии после того, как СМИ сообщили, что он тайно владел недвижимостью в стране. Адвокаты Усманова отвергают обвинения и говорят, что недвижимость принадлежит безотзывным дискреционным трастам, в которых бизнесмен даже не является бенефициаром.

В ноябре 2022 года Spiegel сообщил, что сотрудники федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) пришли в филиалы швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене с обысками в рамках расследования дела в отношении Усманова. Сотрудники ведомства собрали почти 100 отчетов о подозрениях в отмывании денег. По их словам, они имеют отношение к операциям Усманова.

Тогда представитель предпринимателя категорически отверг обвинения в адрес Усманова, назвав их необоснованными и ложными. В сентябре 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне признал этот обыск незаконным и отменил выданный в январе ордер на обыск в офисах.

В Германии завели дело на двух прокуроров из-за жалобы Усманова
Бизнес
Алишер Усманов

Защита Усманова одерживала ряд юридических побед над СМИ, которые сообщали о предполагаемом владении им недвижимостью. В начале июня Земельный суд Гамбурга запретил газете Tegernseer Stimme распространять утверждение, что основатель Усманов владеет виллой в Баварии. Защита предпринимателя подавала в суд на газету из-за статьи 2017 года. Адвокат Усманова по медиаправу Йоахим Штайнхефель говорил, что санкции ЕС против Усманова основываются на публикациях в СМИ, некоторые из которых запрещены судами.

Адвокаты предпринимателя также добились судебного запрета в отношении швейцарской немецкоязычной газеты Blick и крупнейшего немецкоязычного телеканала RTL за распространение утверждений, что бизнесмен владеет недвижимостью в Тегернзее и яхтой Dilbar.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Георгий Смирнов
Алишер Усманов USM UBS Германия судебный иск

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Усманов назвал рост налогов для богатых «справедливым» и «назревшим»
Бизнес
Суд ЕС отклонил иск сестры Усманова о снятии санкций
Политика
Адвокаты Усманова добились удаления твитов полиции Германии
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
Ошибка на форме Украины и запрет флага России. Что происходит на Евро Спорт, 16:25
Ошибка на форме Украины и запрет флага России. Что происходит на Евро Спорт, 16:25
Выручка, прибыль, убыток: при каком их соотношении пора бить тревогу Pro, 16:22
Штаб Байдена выделил $50 млн на дискредитацию Трампа перед дебатами Политика, 16:20
Акции майнинговых компаний в июне опередили биткоин по темпам роста Крипто, 16:09
Третья ракетка мира Арина Соболенко отказалась ехать на Олимпиаду Спорт, 16:05
Новым гендиректором «Глория Джинс» стал экс-глава СУЭК Максим Басов Бизнес, 16:00
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Румыния — Украина. Онлайн матча первого тура Евро Спорт, 16:00
Сборные Украины и Румынии назвали составы на матч Евро Спорт, 15:56
«Русская Медиагруппа» — о роли медиа в международных отношениях РБК Компании, 15:55
Девять человек пострадали при взрыве на военном полигоне в Чехии Политика, 15:45
Шри-Ланка заявила о безответных запросах Киеву об участии граждан в боях Политика, 15:44
Сербские фанаты подрались друг с другом на Евро из-за флага Албании Спорт, 15:36
Сбербанк оценивает IТ-специалистов всего за один день. Как все устроено Pro, 15:30