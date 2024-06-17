Усманов подал иск против банка UBS Europe

UBS Europe в 2018–2022 годах направил уведомления насчет операций Усманова немецким властям, одно из них касалось предположения об «отмывании денежных средств». Защита бизнесмена считает эти уведомления необоснованными

Алишер Усманов (Фото: Oli Scarff / Getty Images)

Миллиардер Алишер Усманов ($13,4 млрд по версии Forbes) подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe из-за «серии необоснованных уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях» бизнесмена. Об этом РБК сообщил представитель Усманова.

Банк в 2018–2022 годах направил более десяти уведомлений насчет операций Усманова в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии. К примеру, одно из них касалось предположения об «отмывании денежных средств» при снятии наличных. Защита Усманова считает эти уведомления «абсурдными и необоснованными, если не заведомо ложными», которые были отправлены без должного основания.

Действия банка, говорится в сообщении, спровоцировали финансовые потери и колоссальный ущерб репутации Усманова, а также стали причиной «незаконных расследований» против него в 2022 году в Германии.

«Были проведены масштабные обыски по всей Германии, в том числе на объектах недвижимости в Баварии и яхте Dilbar, которые следствие ошибочно приписывает А.Б. Усманову. Эти расследования и обыски, в свою очередь, были подробно освещены в СМИ и используются в том числе для целей продления санкций ЕС против А.Б. Усманова», — отмечается в сообщении.

Согласно подсчетам Forbes, состояние Усманова составляет $13,4 млрд, он занимает девятое место среди самых состоятельных российских предпринимателей. Он является основателем холдинга USM, в который входят «Металлоинвест», «МегаФон» и «Удоканская медь».

Иск против франкфуртского отделения UBS стал первым шагом для выяснения обстоятельств судом и установления ответственности банка за причиненный ущерб, однако «на этом мы не остановимся, поскольку размер причиненного ущерба пока не может быть оценен или окончательно определен», пояснил представитель бизнесмена Петер Гаувайлер.

Учитывая нанесенный репутации Усманова ущерб и стоимость затронутого действиями правоохранителей по всему миру его имущества, «последствия для UBS могут быть сравнимы с последствиями «цунами», сравнил он.

Предприниматель попал под санкции ЕС и США в 2022 году. Представитель Усманова рассказывал, что в отношении бизнесмена начали расследование по обвинению в уклонении от уплаты налогов в Германии после того, как СМИ сообщили, что он тайно владел недвижимостью в стране. Адвокаты Усманова отвергают обвинения и говорят, что недвижимость принадлежит безотзывным дискреционным трастам, в которых бизнесмен даже не является бенефициаром.

В ноябре 2022 года Spiegel сообщил, что сотрудники федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) пришли в филиалы швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене с обысками в рамках расследования дела в отношении Усманова. Сотрудники ведомства собрали почти 100 отчетов о подозрениях в отмывании денег. По их словам, они имеют отношение к операциям Усманова.

Тогда представитель предпринимателя категорически отверг обвинения в адрес Усманова, назвав их необоснованными и ложными. В сентябре 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне признал этот обыск незаконным и отменил выданный в январе ордер на обыск в офисах.

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Защита Усманова одерживала ряд юридических побед над СМИ, которые сообщали о предполагаемом владении им недвижимостью. В начале июня Земельный суд Гамбурга запретил газете Tegernseer Stimme распространять утверждение, что основатель Усманов владеет виллой в Баварии. Защита предпринимателя подавала в суд на газету из-за статьи 2017 года. Адвокат Усманова по медиаправу Йоахим Штайнхефель говорил, что санкции ЕС против Усманова основываются на публикациях в СМИ, некоторые из которых запрещены судами.

Адвокаты предпринимателя также добились судебного запрета в отношении швейцарской немецкоязычной газеты Blick и крупнейшего немецкоязычного телеканала RTL за распространение утверждений, что бизнесмен владеет недвижимостью в Тегернзее и яхтой Dilbar.