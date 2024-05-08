Суд ЕС отклонил иск сестры Усманова о снятии санкций

Суд ЕС отказал Гульбахор Исмаиловой в снятии санкций.

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Суд Евросоюза отклонил иск Гульбахор Исмаиловой, сестры основателя холдинга USM Алишера Усманова, о снятии с нее европейских санкций, следует из опубликованного постановления.

В решении говорится, что Исмаилова — врач-гинеколог с тремя гражданствами — России, Узбекистана и Кипра. Она попала под санкции ЕС 8 апреля 2022 года как сестра Алишера Усманова. Бизнесмен оказался под санкциями в феврале того же года. Он тоже оспорил включение в санкционный список, в феврале суд ЕС отказал в удовлетворении его иска.

В постановлении сказано, что Усманов «косвенно» передал Исмаиловой активы, в частности, речь в документе идет о яхте Dilbar.

Суд не счел ограничения против Исмаиловой несоразмерными и отклонил иск, предписав все судебные издержки оплатить проигравшей стороне.

Представитель Усманова не стал комментировать решение суда.

В ноябре 2022 года Financial Times писала, что Узбекистан попросил ЕС снять санкции с Усманова и его сестры. Хотя миллиардер не добился отмены санкций, он выиграл суд у Forbes о статье, в которой говорилось, что Усманов «неоднократно выступал подставным лицом [президента России Владимира] Путина и решал его бизнес-проблемы». Эта статья цитировалась при обосновании введения против Усманова санкций.

Также предприниматель в 2023 году выиграл суд у австрийской газеты Kurier, которая написала, что Путин назвал Усманова «одним из своих любимых олигархов».

Яхта Dilbar с октября 2021 года находилась на верфи Blohm+Voss в Гамбурге. Осенью 2022 года на ней прошли обыски. Суд во Франкфурте в мае прошлого года признал обыски незаконными, а позже предписал вернуть все изъятые вещи. Представитель Усманова говорил РБК, что решение немецкого суда — подтверждение «беспочвенности обвинений» в адрес миллиардера.

В марте в Германии возбудили дело против двух прокуроров из-за заявления Усманова о нарушении прав. Как писал Bild, дело возбудили по подозрению в уклонении от правосудия и преследовании невиновных.