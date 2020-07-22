Минэнерго предложило снять запрет на импорт бензина досрочно

Минэнерго решилось на досрочное снятие запрета на импорт автомобильного топлива из-за роста спроса на него внутри страны. Ведомство посчитало, что его производство в стране растет и импорт не окажет влияния на рынок

Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости

Министерство энергетики опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства об отмене действующего сейчас временного запрета на импорт бензина в Россию. Документ пока без даты и вступит в силу со дня его подписания премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Власти ввели этот запрет в конце мая для обеспечения энергетической безопасности страны и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Его действие распространялось на срок с 2 июня по 1 октября 2020 года. РБК направил запрос в Минэнерго и в правительство.

В пояснительной записке к проекту постановления Минэнерго указано, что запрет следует снять из-за восстановления спроса на нефть и нефтепродукты внутри страны. Спрос растет в связи с отменой в регионах мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе со снятием ограничений на передвижение.

Минэнерго также приводит данные о росте производства бензина в стране: в июне оно достигло 3,1 млн т, что на 32% выше уровня мая текущего года. При этом отгрузка бензина на внутренний рынок выросла на 39%, до 2,8 млн т, а экспорт снизился в два раза. Исходя из этого ведомство полагает, что на внутреннем рынке сложился профицит и импорт топлива не обрушит цены.