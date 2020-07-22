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Бизнес ,  
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Минэнерго предложило снять запрет на импорт бензина досрочно

Минэнерго решилось на досрочное снятие запрета на импорт автомобильного топлива из-за роста спроса на него внутри страны. Ведомство посчитало, что его производство в стране растет и импорт не окажет влияния на рынок
Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости
Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости

Министерство энергетики опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства об отмене действующего сейчас временного запрета на импорт бензина в Россию. Документ пока без даты и вступит в силу со дня его подписания премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Власти ввели этот запрет в конце мая для обеспечения энергетической безопасности страны и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Его действие распространялось на срок с 2 июня по 1 октября 2020 года. РБК направил запрос в Минэнерго и в правительство.

В пояснительной записке к проекту постановления Минэнерго указано, что запрет следует снять из-за восстановления спроса на нефть и нефтепродукты внутри страны. Спрос растет в связи с отменой в регионах мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе со снятием ограничений на передвижение.

Минэнерго также приводит данные о росте производства бензина в стране: в июне оно достигло 3,1 млн т, что на 32% выше уровня мая текущего года. При этом отгрузка бензина на внутренний рынок выросла на 39%, до 2,8 млн т, а экспорт снизился в два раза. Исходя из этого ведомство полагает, что на внутреннем рынке сложился профицит и импорт топлива не обрушит цены.

Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже
Бизнес
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Федеральный чиновник и владелец независимых АЗС говорили РБК в середине июля, что противниками досрочного снятия запрета на импорт топлива остаются Минфин (из-за выпадающих доходов бюджета) и ряд крупных нефтяных компаний. РБК направил запрос в Минфин. Основанием для этих выводов, по словам источников, является тот факт, что российские нефтяники платят в бюджет демпфер, а импортеры не обременены этим налогом. Это может привести к недобросовестной конкуренции, говорят источники РБК.

За досрочное снятие запрета на импорт топлива выступали ранее ФАС, биржа СПбМТСБ и Российский топливный союз. Минэнерго 25 июня выступало против досрочной отмены запрета на импорт топлива из-за риска ввоза дешевого топлива в страну.

Продажи бензина на АЗС в Москве выросли вдвое после отмены нерабочих дней
Бизнес
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников 16 июля на пресс-конференции говорил: «С точки зрения биржи — это (импортное топливо. — РБК) вклад в рынок». По его словам, единственные импортеры бензина — белорусские поставщики — вносили вклад в российский топливный рынок, но не основной.

По данным Российского топливного союза, в марте—мае 2020 года из Белоруссии было поставлено в Россию 65,3 тыс. т бензина АИ-92 и 25,7 т бензина АИ-95.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: Минэнерго, запрет на импорт, бензин
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