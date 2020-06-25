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Экономика ,  
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Минэнерго выступило против отмены запрета на ввоз дешевого бензина

В Министерстве энергетики не увидели причин для отмены запрета на импорт бензина и других видов топлива в Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Обсудить снятие запрета предложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Минэнерго продолжает в ежедневном режиме отслеживать ситуацию на топливном рынке, и на данный момент не видит повода для регуляторных изменений», — заявили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что запрет следует сохранить, поскольку сейчас наблюдается низкий спрос на топливо — на 10-15% ниже показателей июня прошлого года. Минэнерго отметило, что сам запрет не влияет на обеспеченность топливом регионов и предприятий. «Предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, а запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток», — заявили в ведомстве.

ФАС поставила вопрос об отмене запрета на ввоз в Россию дешевого бензина
Экономика
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Министерство при этом не исключает, что и при нормализации рыночных условий мораторий на импорт может быть отменен досрочно.

Запрет вступил в силу со 2 июня, он распространяется не только на бензин, но и на керосин, судовое и дизельное топливо, газойль, Мораторий на импорт ввели, чтобы не допустить завоз в страну дешевого иностранного бензина — топливо за рубежом упало в цене вслед за нефтью, а в России его цена почти не изменилась из-за особенностей регулирования.

После этого биржевые (оптовые) цены на бензин резко выросли и обновили исторический максимум — топливо марки АИ-95 торговалось за 56,7 тыс. руб. за тонну.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

25 июня ФАС предложила обсудить отмену моратория на ввоз импортного бензина. По словам начальника управления топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армена Ханяна, необходимо оценить возможный эффект от отмены запрета.

«Мы свою позицию сформулировали и хотим начать диалог в этом направлении. Нужно оценить все риски, взвесить «за» и «против». Будем консультироваться с коллегами», — заявил Ханян РБК, добавив, что срок запрета можно скорректировать до 15 июля.

Теги: Минэнерго, бензин, импорт
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