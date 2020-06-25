Минэнерго выступило против отмены запрета на ввоз дешевого бензина

В Министерстве энергетики не увидели причин для отмены запрета на импорт бензина и других видов топлива в Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Обсудить снятие запрета предложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Минэнерго продолжает в ежедневном режиме отслеживать ситуацию на топливном рынке, и на данный момент не видит повода для регуляторных изменений», — заявили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что запрет следует сохранить, поскольку сейчас наблюдается низкий спрос на топливо — на 10-15% ниже показателей июня прошлого года. Минэнерго отметило, что сам запрет не влияет на обеспеченность топливом регионов и предприятий. «Предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, а запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток», — заявили в ведомстве.

Министерство при этом не исключает, что и при нормализации рыночных условий мораторий на импорт может быть отменен досрочно.