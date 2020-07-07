Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже

Минэнерго рекомендовало нефтяникам увеличить нормативы продаж бензина и дизтоплива на бирже до 11 и 7% от производства соответственно. Это произошло на фоне роста спроса на топливо после отмены ограничений из-за коронавируса

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Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно. Такие рекомендации содержатся в протоколе по итогам совещания по проблемам топливного рынка, которое состоялось 30 июня в Минэнерго под руководством замминистра Павла Сорокина.

В совещании также приняли участие представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Центрального банка, крупных нефтяных компаний и независимых владельцев АЗС.

У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердили несколько участников совещания.

Нефтяные компании должны увеличить объемы продаж топлива на бирже «в [максимально] возможно короткий срок», говорится в в документе. К тому же Минэнерго и ФАС должны не позднее среды, 8 июля, провести согласительное совещание для принятия решения о размере увеличения нормативов продаж на бирже нефтепродуктов и дате их введения.