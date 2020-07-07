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Бизнес ,  
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Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже

Минэнерго рекомендовало нефтяникам увеличить нормативы продаж бензина и дизтоплива на бирже до 11 и 7% от производства соответственно. Это произошло на фоне роста спроса на топливо после отмены ограничений из-за коронавируса
BRENT BR-8.20 $42,69 -1,82%
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно. Такие рекомендации содержатся в протоколе по итогам совещания по проблемам топливного рынка, которое состоялось 30 июня в Минэнерго под руководством замминистра Павла Сорокина.

В совещании также приняли участие представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Центрального банка, крупных нефтяных компаний и независимых владельцев АЗС.

У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердили несколько участников совещания.

Нефтяные компании должны увеличить объемы продаж топлива на бирже «в [максимально] возможно короткий срок», говорится в в документе. К тому же Минэнерго и ФАС должны не позднее среды, 8 июля, провести согласительное совещание для принятия решения о размере увеличения нормативов продаж на бирже нефтепродуктов и дате их введения.

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Бизнес
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

До 30 апреля в России действовали обязательные нормативы по продаже на бирже не менее 10% бензина и 6% дизтоплива. Но на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса и снижения производства нефтепродуктов на НПЗ ФАС и Минэнерго подписали совместный приказ об их снижении в два раза (до 5 и 3% соответственно) на два месяца, с 1 мая до 30 июня. В ФАС тогда поясняли, что временное снижение нормативов продаж позволит стабилизировать ситуацию и обеспечить баланс спроса и предложения на рынках нефтепродуктов.

На совещании в Минэнерго 30 июня представители независимых владельцев АЗС предложили увеличить нормативы по минимальным продажам бензина и дизтоплива еще больше, до 15 и 7,5% соответственно, говорится в протоколе. К тому же они рекомендовали уже с 15 июля отменить запрет Минэнерго на импорт нефтепродуктов, если сохранятся высокие оптовые цены. Этот запрет, введенный в начале июня, действует до октября 2020 года.

Биржевые цены на бензин достигли рекордных показателей 18 июня — стоимость АИ-95 выросла до 57 314 руб. за тонну. После этого ФАС начала проверку, заподозрив картельный сговор. По данным Cанкт-Петербургской биржи, на 7 июля тонна АИ-95 стоила еще больше, 59 222 руб. (плюс 0,06% к вчерашнему дню).

РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти».

Автор: Людмила Подобедова
Теги: бензин, СПбМТСБ, Минэнерго
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