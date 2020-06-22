Продажи бензина на АЗС в Москве выросли вдвое после отмены нерабочих дней

Продажи бензина на московских заправках выросли почти на 20% после отмены режима самоизоляции. Но стоимость топлива на АЗС практически не изменилась

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Продажи бензина на АЗС в Москве в первую неделю после отмены самоизоляции, 9–14 июня, выросли в 1,85 раза (в литрах) по сравнению с режимом нерабочих дней (30 марта — 11 мая), который был введен из-за коронавируса. Об этом говорится в исследовании ВТБ и принадлежащего банку оператора фискальных данных «Первый ОФД», которое поступило в РБК.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене режима самоизоляции с 9 июня. После этого в столице перестал действовать режим цифровых пропусков для передвижения на транспорте, а жители, в том числе пожилые и люди с хроническими заболеваниями, смогли выходить на улицу без ограничений. При этом уже на следующий день после отмены режима самоизоляции и системы пропусков на дороги столицы вернулись девятибалльные пробки, сообщал сервис «Яндекс.Пробки».

Рост потребления бензина 9–14 июня после отмены самоизоляции по сравнению с периодом ослабления режима самоизоляции в Москве (с 12 мая по 8 июня) составил более 20%, говорится в исследовании ВТБ и «Первого ОФД». Наиболее активно росли продажи бензина АИ-95: с 9 по 14 июня их объем увеличился более чем вдвое по сравнению с периодом нерабочих дней и более чем на 25% — по сравнению с периодом ослабления режима самоизоляции. «После отмены ограничений люди постепенно стали возвращаться на работу в офис и ездят туда на машинах, да и в принципе все стараются передвигаться сейчас на личном транспорте», — сказал руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек (его слова приводятся в сообщении ВТБ).

На увеличение покупок топлива влияет и сезонность, замечает Киричек: наступило лето, горожане поехали на дачи. Однако объемы продаж бензина в Москве после отмены самоизоляции остаются на 5% ниже средних значений февраля—марта, указано в исследовании.