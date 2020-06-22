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Продажи бензина на АЗС в Москве выросли вдвое после отмены нерабочих дней

Продажи бензина на московских заправках выросли почти на 20% после отмены режима самоизоляции. Но стоимость топлива на АЗС практически не изменилась
Роснефть ROSN ₽372,7 -0,92% Купить
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 448 -0,22% Купить
Татнефть TATN ₽586,3 -0,03% Купить
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Продажи бензина на АЗС в Москве в первую неделю после отмены самоизоляции, 9–14 июня, выросли в 1,85 раза (в литрах) по сравнению с режимом нерабочих дней (30 марта — 11 мая), который был введен из-за коронавируса. Об этом говорится в исследовании ВТБ и принадлежащего банку оператора фискальных данных «Первый ОФД», которое поступило в РБК.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене режима самоизоляции с 9 июня. После этого в столице перестал действовать режим цифровых пропусков для передвижения на транспорте, а жители, в том числе пожилые и люди с хроническими заболеваниями, смогли выходить на улицу без ограничений. При этом уже на следующий день после отмены режима самоизоляции и системы пропусков на дороги столицы вернулись девятибалльные пробки, сообщал сервис «Яндекс.Пробки».

После отмены самоизоляции на дороги Москвы вернулись пробки в 9 баллов
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Рост потребления бензина 9–14 июня после отмены самоизоляции по сравнению с периодом ослабления режима самоизоляции в Москве (с 12 мая по 8 июня) составил более 20%, говорится в исследовании ВТБ и «Первого ОФД». Наиболее активно росли продажи бензина АИ-95: с 9 по 14 июня их объем увеличился более чем вдвое по сравнению с периодом нерабочих дней и более чем на 25% — по сравнению с периодом ослабления режима самоизоляции. «После отмены ограничений люди постепенно стали возвращаться на работу в офис и ездят туда на машинах, да и в принципе все стараются передвигаться сейчас на личном транспорте», — сказал руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек (его слова приводятся в сообщении ВТБ).

На увеличение покупок топлива влияет и сезонность, замечает Киричек: наступило лето, горожане поехали на дачи. Однако объемы продаж бензина в Москве после отмены самоизоляции остаются на 5% ниже средних значений февраля—марта, указано в исследовании.

В среднем по России объем продаж топлива в период после окончания режима нерабочих дней — с 12 мая по 14 июня — превысил показатели февраля—марта на 5%. Потребление АИ-95 и АИ-92 выросло на 6 и 7% соответственно, продажи дизтоплива вернулись к показателям до введения ограничений.

При этом цены на бензин на протяжении всего периода ограничений, связанных с коронавирусом, оставались стабильны и не выросли после отмены самоизоляции, отмечают ВТБ и «Первый ОФД». Средняя цена литра бензина АИ-92 по России составила 42,5 руб., АИ-95 — 45,6 руб., дизтоплива — 47,6 руб. В Москве средняя цена литра АИ-92 составляет 43,15 руб., АИ-95 — 47,41 руб., дизтоплива — 47,69 руб., следует из данных Московской топливной ассоциации на 15 июня. Топливо подорожало за неделю в среднем на 1–18 коп.

Представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы других крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти», «Газпром нефти» и «Татнефти».

Автор: Тимофей Дзядко
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