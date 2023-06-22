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Минфин допустил исключения для бизнеса по публикации отчетности

Минфин допустил исключения для бизнеса при отмене моратория на публикацию отчетности
Срок действия моратория на публикацию отчетности истекает 1 июля. Продлить его просил у властей Российский союз промышленников и предпринимателей. Эксперты назвали меру негативно влияющей на прозрачность рынка и частных инвесторов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

После истечения срока действия моратория на публикацию отчетности отдельные российские компании могут получить право и дальше не обнародовать корпоративную информацию, пишет Forbes.

Позиция Минфина о том, что в дальнейшем финансовую отчетность необходимо раскрывать, не изменилась, заявил изданию представитель министерства. «Однако могут возникнуть исключения из общих правил», — сказал он.

В ведомстве обсудят данную тему на встрече с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Она состоится 27 июня, сказал источник издания, знакомый с ситуацией.

С прошлого года российские банки и другие компании-эмитенты получили право полностью или частично не раскрывать корпоративную информацию. Изначально мораторий действовал до конца 2022 года, но позже был продлен и истекает 1 июля.

Решение власти объясняли санкционными рисками. «Нас, конечно, поставили в такое положение, когда мы должны были информацию закрыть, сами того не желая», — пояснял в интервью РБК замглавы Минфина Алексей Моисеев.

В то же время он подчеркивал, что раскрытие информации важно в том числе для частных инвесторов. О том, что мораторий на публикацию отчетности усложняет их положение, а также «снижает прозрачность рынка» и «понижает доверие» к нему, отмечали в Мосбирже. Еще прошлой осенью в Минфине говорили, что «какая-то отчетность» должна появиться весной. «Конечно, люди должны понимать, как компании закончили год и вообще что происходит», — говорил Моисеев.

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В мае «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Минфин и Центральный банк настаивают на возврате к режиму практически полной прозрачности в соответствии с действующим законодательством. В то же время далеко не все компании готовы и хотят вернуться к обязательной публикации корпоративной информации, аргументируя это в том числе санкционными рисками для бизнеса, отмечала газета.

В середине июля глава РСПП Александр Шохин сообщил о письме в Минфин с просьбой продлить мораторий. «Речь не идет о том, чтобы компании и банки не будут сообщать информацию […] Речь идет о публикации этой отчетности», — говорил он.

В то же врем он согласился с мнением, что решение не разглашать данные носит негативный характер. «Прежде всего, речь шла раньше об иностранных инвесторах, сейчас российские инвесторы также не имеют возможности оценивать финансовое положение компании, и тяжелее выбирать направление инвестирования», — добавлял он.

«Ведомости» отмечали, что 13 из 37 компаний индекса Мосбиржи за последний год не раскрывали ни промежуточную, ни годовую отчетность по МФСО, причем среди них преимущественно компании из добывающего и сырьевого секторов, в том числе «Северсталь», «Газпром», «Алроса», ММК, НЛМК, НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз» и «Транснефть». В то же время часть их раскрыли годовые или квартальные показатели по РСБУ.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
финансовая отчетность раскрытие информации Минфин РСПП
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