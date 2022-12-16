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Набиуллина допустила расширение закрытой в отчетности информации

Глава ЦБ Набиуллина допустила расширение закрытой в отчетности эмитентов информации
Эмитенты должны начать раскрывать отчетность после 1 июля 2023 года, но перечень засекреченной информации может быть расширен, сказала Эльвира Набиуллина. Но он не должен быть большим — возвращение отчетности нужно инвесторам
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Банк России может расширить перечень информации, которую эмитенты смогут не раскрывать в отчетности. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Российские банки и другие компании-эмитенты могут полностью или частично не раскрывать корпоративную информацию до 1 июля 2023 года, следует из постановления правительства. Изначально этот срок действовал до 31 декабря 2022 года, но затем был продлен. При этом ЦБ в марте на фоне ввода санкций со стороны западных стран разрешил банкам засекретить часть данных в отчетности начиная с февраля 2022 года.

Позиция Центрального банка заключается в том, что после 1 июля нужно раскрывать информацию, но с ограничениями, сказала Набиуллина, отвечая на вопрос РБК: «После 1 июля мы считаем, что должен действовать тот порядок, когда есть ограничения на раскрытие информации, эмитент уведомляет Центральный банк, если они не раскрывают эту информацию, Центральный банк проверяет, насколько это соответствует установленным правилам возможности ограничения раскрытия информации».

«И мы сейчас работаем над тем, может быть, [чтобы] расширить такого рода ограничения с учетом чувствительности информации. Но в целом наша позиция заключается в том, что нужно переходить к более полному раскрытию информации, за исключением, может быть, чувствительной информации, ее перечень не должен быть очень большой, потому что получение информации принципиально важно для инвесторов», — подчеркнула председатель ЦБ. Регулятор рассчитывает на развитие рынка капитала, и «для того чтобы инвесторы могли инвестировать в ценные бумаги, конечно, нужно возвращаться к нормальному раскрытию информации еще раз за некоторыми исключениями».

До февраля 2022 года на сайте ЦБ ежемесячно раскрывались данные оборотной ведомости (101-я форма) банков, в которой отражаются движение средств и остатков по всем счетам баланса, расчет собственного капитала (123-я форма), а также информация о соблюдении участниками рынка обязательных нормативов (135-я форма). Каждый квартал публиковались отчеты о прибылях и убытках (102-я форма), по ним можно было проанализировать состояние процентных, комиссионных и прочих доходов или расходов кредитных организаций.

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Пользуясь правом не раскрывать отчетность, компании должны внятно пояснить, почему они это делают, заявлял глава наблюдательного совета Мосбиржи, бывший первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Он назвал важным контроль за исполнением компаниями принципа «соблюдай или объясняй»: «Либо биржа, либо Центральный банк как регулятор должен получать внятное объяснение от публичных обществ, почему та или иная информация не раскрывается. И объяснения действительно должны быть внятные, иначе мы просто придем к июлю с очередным желанием публичных компаний продлить вот этот информационный [вакуум], без этого рынок капитала вообще ничего не сможет сделать».

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Маргарита Мордовина
Банки ЦБ отчетность

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
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