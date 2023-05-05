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«Ведомости» узнали, что власти обсудят возврат к раскрытию отчетности

«Ведомости»: правительство обсудит с бизнесом отмену моратория на раскрытие отчетности
Возможность не раскрывать свою отчетность действует для ряда банков и компаний с весны прошлого года, срок моратория истекает 1 июля. По данным «Ведомостей», власти обсудят с бизнесом возвращение к прозрачности 15 мая
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Правительство России назначило топ-менеджерам крупных компаний встречу на 15 мая, на которой будет обсуждаться вопрос продление периода неразглашения корпоративной отчетности, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Льготный режим, позволивший эмитентам временно снизить прозрачность, был введен весной в составе пакета мер по защите бизнеса от санкций, его срок истекает 1 июля.

Источники газеты уточнили, что на встречу с бизнесом, помимо представителей кабинета министров, также приглашены кураторы финрынка из Минфина и ЦБ. На совещании планируется обсуждать проблемы возврата к режиму полной прозрачности и возможные изменения в составе данных, обязательных к раскрытию эмитентами, отмечают «Ведомости».

Один из собеседников издания рассказал, что еще в феврале Минфин направлял эмитентам запрос с просьбой сформулировать позицию по поводу перехода к полному раскрытию корпоративной отчетности в соответствии с законодательством, а также уточнить, какая обязательная к публикации информация остается для них чувствительной.

Как уточнил близкий к правительству источник, далеко не все компании готовы вернуться к режиму полной прозрачности, что аргументируется прежде всего санкционными рисками для бизнеса.Еще один довод — нежелание ассоциироваться с поставками для нужд Минобороны, рассказал источник в одной из крупных компаний. Более того, раскрытие информации может создать риски для обороноспособности страны — это позволит по крайней мере приблизительно прикинуть объемы потребляемого армией металла, топлива и т. д., полагает он.

По словам всех собеседников «Ведомостей», представители Минфина и ЦБ настаивают на возврате к режиму практически полной прозрачности в соответствии с действующим законодательством. Даже в досанкционной нормативной базе заложено более чем достаточно возможностей для изъятия чувствительной информации, причем масштабы таких изъятий отданы на откуп самим компаниям, пояснил позицию финансовых властей близкий к правительству собеседник.

В Банке России «Ведомостям» заявили, что возврат к раскрытию информации эмитентами будет «положительно воспринят инвесторами и в целом будет способствовать развитию рынка и добросовестной конкуренции». «В то же время следует учитывать и санкционные риски, которые по-прежнему остаются чувствительными для многих компаний. Необходимо найти баланс интересов», — указал представитель ЦБ.

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Российские банки и другие компании-эмитенты могут полностью или частично не раскрывать корпоративную информацию до 1 июля 2023 года, следует из постановления правительства. Изначально этот срок действовал до 31 декабря 2022 года, но затем был продлен. При этом ЦБ в марте на фоне ввода санкций со стороны западных стран разрешил банкам засекретить часть данных в отчетности начиная с февраля 2022 года.

Пользуясь правом не раскрывать отчетность, компании должны внятно пояснить, почему они это делают, заявлял глава наблюдательного совета Мосбиржи, бывший первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Он назвал важным контроль за исполнением компаниями принципа «соблюдай или объясняй»: «Либо биржа, либо Центральный банк как регулятор должен получать внятное объяснение от публичных обществ, почему та или иная информация не раскрывается. И объяснения действительно должны быть внятные, иначе мы просто придем к июлю с очередным желанием публичных компаний продлить вот этот информационный [вакуум], без этого рынок капитала вообще ничего не сможет сделать».

После введения моратория на раскрытие чиновники и финансисты неоднократно говорили о необходимости возобновить публикацию данных. «Нас, конечно, поставили в такое положение, когда мы должны были информацию закрыть, сами того не желая. И мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы люди инвестировали в фондовый рынок, они должны получать информацию о состоянии эмитентов, ценные бумаги которых они покупают. Чтобы аналитики могли писать отчеты, чтобы люди могли отчетами этими пользоваться или свое мнение напрямую составлять по этой отчетности», — отмечал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью РБК. Позднее Моисеев уточнил, что «какая-то отчетность должна быть уже весной».

Как отмечают «Ведомости», за 2022 год 13 из 37 компаний индекса Мосбиржи вообще не раскрывали свою отчетность по МСФО — ни промежуточную, ни годовую. Среди них преимущественно компании из добывающего и сырьевого секторов — «Северсталь», «Газпром», «Алроса», ММК, НЛМК, «Новатэк», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Аэрофлот», «Интер РАО», ПИК и «Ростелеком». Часть из этих компаний раскрыли годовые или квартальные показатели по РСБУ — «Газпром», «Интер РАО», «Новатэк» и «Лукойл». «Роснефть» и «Татнефть» пока единственные нефтяные компании, обнародовавшие финансовые результаты за весь 2022 год по МСФО.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
отчетность Бизнес Россия санкции мораторий Минфин ЦБ
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