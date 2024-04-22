Knauf объявила о передаче российского бизнеса местному менеджменту

Производитель стройматериалов Knauf решил передать свой бизнес в России локальному менеджменту, сделку еще не согласовали власти. В начале апреля немецкие СМИ сообщили, что продукцию Knauf используют при восстановлении Мариуполя

Фото: Александр Щемляев / Global Look Press

Немецкий производитель стройматериалов Knauf сообщил о планах передать российский бизнес местным менеджерам, сообщает Merkur со ссылкой на пресс-релиз компании.

В сообщении говорится о «желании компании передать весь бизнес в России, включая добычу сырья, производство и сбыт, под местное управление, чтобы в будущем сохранить рабочие места своих более чем 4 тыс. сотрудников». Сделка должна быть одобрена российскими властями, отметили в Knauf.

Компания работала в России более 30 лет, при этом основатели компании еще с 1970-х обменивались опытом с некоторыми советскими учеными и институтами. Свой первый актив в России Knauf приобрела в 1993 году, это были акции комбината теплоизоляционных и гипсовых изделий в Красногорске. Позднее у компании появились заводы в Краснодарском крае, Астраханской, Нижегородской, Тульской, Челябинской и других областях. На предприятиях Knauf выпускают гипсовые и цементные строительные смеси, металлопрофили, гипсокартонные листы, минераловатные утеплители и т.д. Также у компании есть горнодобывающие активы. Всего в стране у Knauf 14 производственных площадок, уточняет AFP.

В начале апреля немецкое издание Monitor сообщило, что Knauf поставляла материалы для проведения восстановительных работ в Мариуполе. Такой вывод был сделан на основании фотографий со строительных площадок, где была видна продукция с логотипом Knauf, а также на отчетах о деятельности компании.

В компании сообщили, что не поставляли строительных материалов из ЕС в Россию с момента начала российской военной операции на Украине, в том числе продукция не отправлялась в Мариуполь.

«У Knauf нет прямых контрактов на поставку с потребителями или переработчиками продукции Knauf в России. Наша продукция доходит до конечных потребителей там через множество различных дилеров, независимых от Knauf. Мы не имеем никакого влияния на то, как и где конечные потребители используют нашу продукцию», — сообщила компания.