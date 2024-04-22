Немецкая прокуратура начала проверку против Knauf из-за Мариуполя

Прокуратура ФРГ начала проверку против Knauf из-за данных о стройках в Мариуполе

В ведомстве заявили об отсутствии «первоначальных подозрений» против сотрудников Knauf. Компания объявила о решении продать свой бизнес в России, этому предшествовали сообщения об использовании стройматериалов компании в Мариуполе

Фото: Игорь Акимов / ТАСС

Прокуратура Вюрцбурга начала доследственную проверку в отношении производителя строительных материалов Knauf, который объявил об уходе из России на фоне сообщений об участии в восстановлении Мариуполя. Об этом «РИА Новости» сообщил официальный представитель ведомства Тобиас Костух.

Как рассказал газете Die Welt представитель прокуратуры, пока «первоначальных подозрений в отношении сотрудников компании Knauf нет».

«Скорее она [проверка] служит для выяснения того, существует ли вообще такое начальное подозрение», — пояснил Костух.

22 апреля Knauf объявила о своем решении передать российский бизнес местному менеджменту «на фоне текущих событий». Сделка еще не согласована властями России. Компания уточнила, что собирается «передать весь бизнес в России, включая добычу сырья, производство и сбыт, под местное управление, чтобы в будущем сохранить рабочие места для более чем 4000 сотрудников».

В апреле издание Monitor выяснило, что строительные материалы Knauf применялись на стройках в Мариуполе (этот город в ДНР перешел под контроль российских войск в мае 2022 года). В частности, журналисты издания на фото и видео, а также в документах обнаружили, что на стройплощадках неоднократно использовали мешки с гипсом этого бренда.

В Knauf заявили об отсутствии прямых контрактов на поставку с потребителями или переработчиками продукции в России. «Наша продукция доходит до конечных потребителей там через множество различных дилеров, независимых от Knauf. Мы не имеем никакого влияния на то, как и где конечные потребители используют нашу продукцию», — объяснили там.