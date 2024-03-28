Крупнейший мировой производитель кирпича продал свои заводы в России

Компания Wienerberger, которая считается крупнейшим производителем кирпича в мире, продала свои заводы в России. Покупателем стала компания брянского бизнесмена Алексея Филина, у которого уже есть активы в строительной отрасли

Фото: Никита Крючков / ТАСС

Австрийский концерн Wienerberger продал два завода по производству кирпича, расположенные во Владимирской области и Татарстане. По данным ЕГРЮЛ, с 12 февраля 2024 собственником компаний «Винербергер Куркачи» и «Винербергер кирпич», на балансе которых и находятся эти объекты, стала фирма «Строймикс». Она на 100% принадлежит бизнесмену Алексею Филину, свидетельствует информация ЕГРЮЛ. Связаться с ним не удалось, РБК направил запрос в связанные с ним компании.

В головном офисе Wienerberger информацию о сделке РБК подтвердили. Там пояснили, что в связи с геополитической ситуацией компания приняла решение уйти с российского рынка в 2022 году. Структурирование сделки оказалось очень сложным в условиях постоянно меняющегося законодательства, однако «продажа местного бизнеса российской семейной группе была успешно завершена», отметил представитель Wienerberger. По его словам, стороны договорились не разглашать цену покупки. С продажей активов завершился Wienerberger с российского рынка, резюмировали в компании.

Какие заводы продал Wienerberger

Концерн Wienerberger, как указано на его сайте — крупнейший производитель в мире производитель керамических строительных блоков и кирпича. В России первый завод концерна по производству кирпича во Владимирской области был открыт в 2004 году. Второе предприятие на территории Куркачей в Татарстане было запущено несколько лет спустя — в 2008 году. Суммарная проектная мощность обеих заводов составляет 450 млн условных кирпичей в год (условной единицей считается стандартный кирпич размерами 250х120х65 мм). В 2023 году выручка предприятия во Владимирской области, по данным его бухгалтерской отчетности, составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 83 млн руб. Выручка завода в Татарстане за прошлый год — 906 млн руб., чистая прибыль — 114,9 млн руб.

Как много кирпича производится в России По данным Росстата, производство керамического кирпича в январе 2024 года составило 374 млн условных кирпичей. Прирост к январю прошлого года составил 101,3%, к декабрю — 87,7%. Увеличился, исходя из официальной статистики, и выпуск строительного кирпича (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня. В январе этого года он достиг 127 млн условных кирпичей — прирост к тому же месяцу 2023 года составил 122%. Суммарная проектная мощность двух проданных заводов Wienerberger в год сопоставима со средним месячным объемом производства керамических кирпичей в целом по России. В 2023 году этот средний объем составил около 443,3 млн условных кирпичей в месяц, подсчитал РБК на основе данных Росстата.

В целом у концерна Wienerberger около 200 производственных площадок в 28 странах мира. Он выпускает строительную керамику, в том числе кирпич, блоки, разные виды брусчатки и черепицы. Среди его торговых марок, к примеру, Terca (под ней выпускается облицовочный кирпич и фасадная плитка), Porotherm (поризованные блоки), Penter (клинкерная брусчатка) и Koramic (керамическая черепица). Выручка Wienerberger за прошлый год достигла €4,2 млрд, а прибыль после вычета налогов — €334,4 млн, следует из финансового отчета компании.

Чем известен покупатель

Основным бенефициаром «Строймикс» с конца 2022 года, по данным ЕГРЮЛ, является Алексей Филин, ранее занимавший должность президента региональной федерации самбо в Брянске. По данным местных СМИ, отец бизнесмена Леонид Филин занимал пост главы администрации Карачевского района Брянской области.

Основные активы Алексея Филина, по данным системы СПАРК, сосредоточены в строительной отрасли. К примеру, связанные с ним структуры контролируют «Брянский силикатный завод» и «Клинцовский силикатный завод», расположенные в Брянске и Брянской области соответственно. Предприятия выпускают силикатные блоки, силикатный кирпич, известь и строительный песок.

В последнее время Филин покупал и другие заводы по производству стройматериалов. Так, в ноябре 2022 года его компания «Бизнес-инвест» выкупила у банка «Траст» «Атакайцемент» в Краснодарском крае. Сумма сделки составила 4,39 млрд руб., говорилось в сообщении банка. Это предприятие занимает 10% рынка Краснодарского края и является одним из крупнейших производителей цемента в Южном федеральном округе. Его проектная мощность составляет 450 тыс. т цемента в год. Кроме того, в прошлом году структура бизнесмена приобрела и Воронежский комбинат строительных материалов (ВКСМ), который специализируется на выпуске изделий из бетона. Сумму сделки опрошенные «Коммерсантом» эксперты оценивали примерно в 1 млрд руб. В этом же регионе Филин планировал выкупить меловой карьер и производство извести «Эльдако» в Лискинском районе на западе области. Это один из крупнейших производителей извести и мела в ЦФО.

РБК обратился за комментарием к Алексею Филину.

Что говорят эксперты

Совокупные инвестиции Wienerberger в заводы в России с момента выхода компании на отечественный рынок превысили €60 млн, говорит генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. При этом фактическая стоимость предприятий с учетом уровня износа оборудования и их текущего состояния составляла около 4,5 млрд руб, оценивает он. Впрочем, эксперт считает, что сумма сделки не превысила 2 млрд руб. Выкуп активов у уходящих из России иностранцев проходит с дисконтом, напоминает технический директор департамента управления проектами строительства и внутренней отделки помещений CORE.XP Александр Никулин.

Wienerberger давно принял решение об уходе из России, напоминает Бурмистров. По его словам, вопрос преимущественно был в том, как будет структурирована сделка и в каком формате она пройдет. Решение «Строймикса» о покупке заводов связано с текущем спросом на строительном рынке на продукцию для девелопмента, рассуждает Никулин. Сейчас со стороны строительной отрасли, по его словам, наблюдается спрос на кирпич.

Существенного реинвестирование в предприятия не потребуется, считает Бурмистров. Однако, новому собственнику необходимо будет обеспечить кадры на производствах, так как на данный момент есть проблема дефицита рабочей силы, резюмирует он.