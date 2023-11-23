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Военная операция на Украине ,  
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Власти Украины внесли немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны»

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Военная операция на Украине
Компания Knauf отказалась закрыть предприятия в России после начала военной операции. На российских заводах организации работают порядка 4 тыс. сотрудников
Фото: knauf.ru
Фото: knauf.ru

Киев внес немецкого производителя строительных материалов Knauf в список международных «спонсоров войны», сообщило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции.

По данным ведомства, с 1993 года Knauf вложил в российскую экономику более €1,65 млрд, а количество сотрудников на российских предприятиях компании насчитывает 4 тыс. человек. В агентстве отметили, что на сегодняшний день Knauf — «крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли России», который, в отличие от других иностранных компаний, не покинул российский рынок после начала военной операции на Украине.

Только за 2022 год, утверждает ведомство, Knauf принес в бюджет России около $117 млн, также компания «способствует мобилизации в России».

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НАПК Украины неоднократно вносило крупные иностранные компании в список «спонсоров войны». Чаще всего основанием для этого служит сохранение ими присутствия на российском рынке. В списке числятся такие компании, как PepsiCo, Mars, производитель кондитерских изделий Mondelez (бренды Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone), Unilever (Domestos, Lipton, Axe, Dove), австрийский Raiffeisen Bank, китайский производитель электроники Xiaomi и другие компании.

В случае с венгерским OTP Банком это привело к конфликту с Будапештом. Из-за внесения банка в список Венгрия заблокировала передачу помощи ЕС Украине. В конце сентября НАПК приостановило действие статуса «спонсора войны» для банка, однако венгерская сторона назвала этот шаг недостаточным и потребовала исключения организации из перечня. В октябре Киев выполнил это требование.

10 марта 2022 года представитель Knauf заявил, что завод компании продолжит работу в Краснодарском крае в штатном режиме. «Мы остаемся в России до тех пор, пока политическая и коммерческая ситуация позволит нам это сделать», — сказали в официальном сообщении организации.

Knauf работает под торговыми марками «Титалин», Whatman, Rasler и др. в России и продает строительные материалы, в частности гипсокартонные листы, штукатурные машины, металлические каркасы для облицовки. 100% акций в уставном капитале владеет немецкая компания «Кнауф Интернациональ ГМБХ».

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После начала военной операции на Украине, а также введения против России европейских и американских санкций многие западные компании покинули российский рынок.

31 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что организации, которые приняли решение уйти из России, должны делать это на условиях, которые им выдвинет правительственная комиссия. Он подчеркнул, что «свободного выхода» таких компаний сейчас «быть не может».

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Теги
Мир Ландау
Украина Германия Россия спонсор строительный рынок
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