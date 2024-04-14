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Бизнес ,  
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«Дочка» Auchan продала свои российские активы

Французская Ceetrus семьи Мюлье закрыла сделку по продаже активов в России
Компания «Ситрас», входящая в структуру «Ашана», закрыла сделку по продаже активов в стране. Новым владельцем принадлежавших «Ситрас» торговых комплексов стала компания «Торговые галереи»
Торговый центр &laquo;Тройка&raquo; в Москве
Торговый центр «Тройка» в Москве (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Входящая в группу «Ашан» (Auchan) компания «Ситрас» (Ceetrus), которая владеет торговыми комплексами и занимается их управлением, закрыла сделку по продаже своих активов в России. По данным ЕГРЮЛ, 12 апреля новым собственником компании, на балансе которой и находятся объекты, стала фирма «Торговые галереи». Ее основным владельцем через АО «Кама капитал» и «УК Кама капитал» выступает Тагир Шаймарданов. Получить его комментарий не удалось. РБК направил запрос в «Ситрас».

Компания «Ситрас» является частью французской группы «Ашан» семьи Мюлье, до 2018 года она называлась Immoauchan. В ее российском портфеле находится свыше 150 тыс. кв. м торговых площадей, следует из информации на ее сайте.

Она управляет 40 торговыми центрами и галереями, в их числе — торговые комплексы «Акварель» в подмосковном Пушкине, Тольятти, Волгограде, «Тройка» в Москве. Консультанты, работавшие с этими объектами, также говорили «Ведомостям», что «Ситрас» владеет и прикассовыми зонами в гипермаркетах «Ашан».

Предварительный договор купли-продажи был подписан в октябре 2023 года, говорится в пояснении к бухгалтерской отчетности «Ситраса». В конце года было получено разрешение правкомиссии и ФАС на осуществление этой сделки, а 25 марта 2024 года она была нотариально заверена.

Минпромторг увидел риск ухода из России торговых сетей «Ашан» и Metro
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Кама капитал» была зарегистрирована в июне прошлого года. По данным СПАРК, основным видом деятельности компании являются аренда и управление недвижимостью, а также покупка и продажа собственных объектов. Ее собственник — 23-летний Тагир Робертович Шаймарданов, работавший в юридической фирме «Шаймарданов, Ялилов и Сабитов» (ее текущее название — «Шаймарданов и Сабитов», офис находится в Казани, а управляющим партнером выступает адвокат Роберт Шаймарданов).

Кроме того, Тагиру Шаймарданову принадлежат компании «Аутлет центральный» и «Аутлет северо-запад». Эти структуры, по словам источников РБК, были созданы под покупку аутлетов Hines в подмосковных Котельниках и на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Шаймарданов также напрямую и через «Кама капитал» контролирует фирму «БЦ на Войковской».

В декабре «Ведомости» писали, что с помощью этой компании будет приобретен бизнес-центр «Метрополис», расположенный на Ленинградском шоссе. Тогда источники издания говорили, что эта структура может купить комплекс в интересах транспортной компании «Лидертранс», которая специализируется на предоставлении услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом на территории России. Позднее «Ведомости» сообщили со ссылкой на консультантов компании, что «Ситрас» может продать свои активы в России, продажа торговых центров проходит согласование правительственной комиссии или уже одобрена ею.

«Лидертранс» является клиентом фирмы «Шаймарданов и Сабитов», об этом говорится на сайте последней. Впрочем, источник, близкий к транспортной компании, говорил РБК, что она отношения к покупке аутлетов и бизнес-центра не имеет.

РБК направил запрос в «Шаймарданов и Сабитов».

В декабре «Известия» сообщали со ссылкой на письмо вице-премьера Андрея Белоусова, что Минпромторг увидел риск ухода из России торговых сетей «Ашан». Закон о торговле в России запрещает ретейлерам проводить сделки по слиянию и поглощению в том случае, если их доля в рамках одного муниципалитета или округа уже достигла 25% в денежном выражении.

Однако в июне, после ухода финской компании Prisma, этот запрет был снят. Минпромторг предложил продлить действие этих изменений на 2024 год, чтобы российские компании могли без ограничений покупать активы зарубежных сетей.

«Ашан» специализируется на продаже продуктов, строительных материалов и одежды. Ретейлер работает в России с 2002 года. В конце марта 2022 года, после начала военной операции, гендиректор французской компании Ив Клод заявил, что «Ашан» продолжит деятельность в России, так как работает для гражданского населения.

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Дарья Молоткова
Ашан продажа бизнес в России
СИТРАС ООО "АШАН" КАМА КАПИТАЛ
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