Трамп отозвал разрешение на поставки нефти из Венесуэлы

США отозвали лицензию на добычу нефти в Венесуэле, которая была разрешена Байденом для противостояния российскому топливу. Аналитики предрекают обвал объемов добычи в этой республике и сокращение роста ВВП с 3,2% до 2%

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп отозвал разрешение на добычу и экспорт нефти из Венесуэлы. Об этом он сообщил в Truth Social.

«Мы отменяем уступки <...> [президенту] Николасу Мадуро из Венесуэлы по соглашению о нефтяных сделках от 26 ноября 2022 года», — написал президент.

Как объяснил Трамп, решение связано, в частности, с нарушениями во время президентских выборов в Венесуэле летом 2024 года, на которых победил Мадуро. Западные страны тогда заявили, что при проведении были допущены «серьезные ошибки».

Кроме этого, власти Венесуэлы, по словам американского президента, не предпринимают действий, чтобы оперативно перевезти обратно своих граждан, нелегально въехавших в Соединенные Штаты. «Поэтому я приказываю расторгнуть неэффективное и невыполненное «Концессионное соглашение» [бывшего президента США Джо] Байдена с 1 марта», — резюмировал Трамп.

В американской энергетической компании Chevron, которая получила лицензию, сообщили об изучении последствий решения Трампа и отметили, что соблюдают все ограничения и санкции, введенные США.

Опрошенные Financial Times эксперты увидели в действиях США удар по нефтяной отрасли Венесуэлы. «Потеря разбавителя, поставляемого Chevron, является серьезной проблемой — он был спасательным кругом для их производства», — объяснил аналитик консалтинговой компании Rystad Energy Шрайнер Паркер. Речь о веществе, которое используется для разжижения тяжелой сырой нефти. По версии Паркера, в результате добыча нефти в Венесуэле может упасть ниже 500 тыс барр. в сутки по сравнению с немногим более 900 тыс. барр. в сутки в 2024-м.

Отзыв лицензии Chevron может привести к сокращению роста ВВП Венесуэлы с 3,2% до 2% в этом году, прогнозирует директор консалтинговой компании Ecoanalitica Асдрубал Оливерос. «Очевидно, что отмена лицензий оказывает большое влияние не только на рост [экономики], но и на перспективы валютных потоков, инфляции и девальвации», — рассказал аналитик.

В конце ноября 2022 года Министерство финансов США смягчило санкции против Венесуэлы и разрешило Chevron и ее дочерним предприятиям добывать и импортировать в Штаты сырую нефть и нефтепродукты из южноамериканской страны.

Переговоры между США и Венесуэлой о снятии нефтяного эмбарго возобновились после начала Россией военной операции на Украине и введения санкций на поставку нефти. В марте 2022 года источники The New York Times сообщили, что США рассматривают Венесуэлу как потенциальную замену России.

Относительно возвращения нелегальных мигрантов в Венесуэлу власти стран вели диалог в начале февраля. Как тогда заявил Трамп, власти Венесуэлы согласились принять обратно своих граждан, а также обеспечить их транспортировку обратно.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Каракасом, ввели санкции против PdVSA (государственная нефтегазовая компания Венесуэлы) и закрыли свое посольство в 2019 году, обвинив Мадуро в фальсификации выборов.