Застройщик «Самолет» рассказал о привлечении к работе индийцев

Рабочих из Индии застройщик привлекает в тестовом режиме. Недавно об опыте приема на работу индийцев рассказали в Х5

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Российские девелоперы стали привлекать на работу выходцев из Юго-Восточной Азии, в частности, из Индии, рассказал операционный директор ГК «Самолет» Алексей Акиндинов, передает «Коммерсантъ».

«Есть своя специфика. Пока нельзя сказать, что это очень успешный кейс, но мы пробуем. Они требуют меньше зарплату. Огромный плюс состоит в том, что если они приехали и подписали договор, то не могут сменить работодателя», — заявил топ-менеджер.

Президент X5 (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») Екатерина Лобачева в интервью РБК также говорила, что в российской экономике есть много проектов по привлечению кадров из азиатских стран». Х5 тоже стала привлекать рабочих из Индии, в распределительном центре работают около 100 человек.

Лобачева рассказала, что после получения приглашения от компании будущие сотрудники оформляют «все необходимые разрешения и сдают экзамены по русскому языку». После этого с ними заключают бессрочные трудовые договоры. «То есть они такие же полноправные сотрудники, как и другие работники Х5. У них есть льготы, гарантии, предоставляются общежитие, обеды и так далее», — указала президент группы.

Однако при работе с такой категорией наемных сотрудников «есть много нюансов», признала Лобачева, в частности, это «базовые языковые и культурные различия».

В последний год в России ужесточаются правила для мигрантов. Многие регионы ввели запреты на их работу в тех или иных отраслях. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) собираются ввести запрет на работу мигрантов в сфере образования и здравоохранения в дополнение к запрету на работу в транспортной отрасли. Подобные ограничения есть и в других субъектах.

В Вологодской области в феврале ввели запрет на работу мигрантов на стройках. Однако когда компания «Северсталь» пожаловалась, что это может помешать десяткам проектов в регионе, в том числе инвестиционной программе «Северстали» на череповецкой промышленной площадке, власти Вологодчины передумали.