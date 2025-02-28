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Ограничения для мигрантов ,  
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«Северсталь» заявила о риске срыва проектов из-за запрета на мигрантов

«Северсталь»: запрет на мигрантов в Вологодской области грозит срывом проектов
Сюжет
Ограничения для мигрантов
Решение губернатора Филимонова, который ввел новые запреты на работу мигрантов, может помешать инвестпрограмме «Северстали», в частности, строительству комплекса железорудных окатышей, предупредили в компании
«Северсталь» RU000A1008W7 ₽945,13 -0,71% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Решение властей Вологодской области запретить мигрантам работать на стройках может помешать десяткам проектов, в том числе инвестиционной программе «Северстали» на череповецкой промышленной площадке, говорится в сообщении компании. Там напомнили, что сумма инвестиций в нее на 2025 год заявлена в размере более 120 млрд руб.

Согласно постановлению губернатора Георгия Филимонова от 27 февраля, мигрантов запрещено привлекать к строительству и сносу зданий, монтажу промышленного оборудования, подготовке строительных площадок, а также отделочных работ.

В «Северстали» заявили, что новые правила затруднят строительство комплекса по производству железорудных окатышей: «Данный проект не сможет быть реализован в случае исполнения постановления губернатора Вологодской области в установленные сроки». Компания отметила, что запуск комплекса нужен для исполнения федерального проекта «Чистый воздух» и снижения выбросов опасных загрязняющих веществ на 50%.

Вологодский губернатор Филимонов запретил мигрантам работать на стройке
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Остановка работ приведет к «дискредитации государственной политики инвестирования в региональные проекты» и может сорвать контракты с китайским поставщиком оборудования, предупредили в «Северстали». Компания заявила, что не раз пыталась наладить диалог с вологодскими властями и бизнесом, но столкнулась с «искажением фактов, манипуляцией и отказом исполнять даже достигнутые договоренности».

В 2024 году на крупных стройках «Северстали» работало около 4,5 тыс. мигрантов, а до 2027-го компания собиралась задействовать более 2,1 тыс. иностранцев в строительстве нового объекта в Череповце. Планы по привлечению мигрантов вызвали недовольство в региональном заксобрании. Филимонов после этого пообещал подготовить меры против завоза мигрантов, которые призваны «не допустить <...> криминализации Череповца и защитить права и интересы череповчан».

Филимонов руководит Вологодской областью с октября 2023 года, он отправил в отставку ряд чиновников, связанных с «Северсталью». Минувшей осенью губернатор вызвал «на татами, ковер или ринг» оппонента, который распространяет в отношении него «заказные сплетни», не приведя его фамилии. Филимонову ответил основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов: «Я время от времени читаю его различные высказывания. Как я понимаю, у него, наверное, есть со мной конфликт, но у меня с ним точно нет».

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Теги
Компании
Северсталь Георгий Филимонов Вологодская область стройка мигранты
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"
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