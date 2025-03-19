Мигрантам запретят работать в школах и больницах ЯНАО

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) необходимо ввести запрет на работу мигрантов в сфере образования и здравоохранения, заявил глава региона Дмитрий Артюхов.

«С прошлого года на Ямале действует запрет на работу мигрантов в сфере транспорта. Необходимо ввести такой же запрет для большинства сфер, в том числе образования и здравоохранения», — сказал Артюхов.

Он отметил, что введение ограничений продиктовано необходимостью предупредить потенциальные угрозы безопасности жителей ЯНАО.



Новая волна ужесточения миграционной политики в России началась весной 2024 года. Этому предшествовал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», жертвами которого стали 145 человек. Большинство обвиняемых по этому делу — граждане Таджикистана.

Ограничения на работу мигрантов в отдельных сферах ввели целый ряд российских регионов. В октябре 2024 года Госдума приняла четыре закона о мигрантах, в том числе ужесточающий ответственность за организацию незаконной миграции и регулирующий сферу принятия экзаменов по русскому языку. В декабре 2024 года Дума одобрила запрет брать в школы мигрантов, которые не знают русский язык. В феврале 2025 года заработал публичный электронный реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно.