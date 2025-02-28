Вологодский губернатор Филимонов запретил мигрантам работать на стройке

Глава Вологодской области Георгий Филимонов запретил мигрантам работать на стройке. Ранее мигрантам запретили работать на стройке в Краснодарском крае

Фото: Андрей Любимов / РБК

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов расширил список видов деятельности, где запрещено трудоустройство иностранных работников. В новый перечень помимо прочего вошли строительство и снос зданий, монтаж промышленного оборудования, подготовка строительных площадок, следует из постановления главы региона от 27 февраля.

В начале февраля сообщалось, что «Северсталь» намерена привезти в Череповец 6 тыс. мигрантов для реализации инвестиционных проектов. В компании позднее пояснили, что строительные фирмы, в том числе вологодские, нанимают работников исходя из возможностей рынка труда. В 2024 году на крупных стройках «Северстали» работали около 4,5 тыс. иностранных специалистов, а до 2027-го их число составит около 2,2 тыс. человек. Упомянутые 6 тыс. — общее число привлеченных иностранных специалистов в пиковый момент реализации инвестпроектов, а не дополнительное.

Ограничение на работу мигрантов в Вологодской области затронет и жилищное строительство. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в регионе в феврале 2025 года в процессе возведения находилось 611 тыс. кв. м жилья (119 домов). Крупнейшими застройщиками выступают компании «Жилищно-строительная индустрия» (132 тыс. кв. м), «ВологдаСтройЗаказчик» (85 тыс. кв. м) и «Горстройзаказчик» (71 тыс. кв. м). Плановые объемы ввода жилья составляют 125 тыс. кв. м в текущем году, 269 тыс. кв. м — в 2026-м и 78 тыс. кв. м — в 2027 году.

Филимонов не первым из губернаторов ограничивает привлечение мигрантов на стройках. В Краснодарском крае, например, также действует запрет на привлечение к стройкам мигрантов, осуществляющих деятельность на основании патента. Соответствующие ограничения ввел в 2024 году и продлил на 2025-й краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

РБК направил запросы в Минстрой, в аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина и в «Северсталь».

В течение последнего года между Филимоновым и основным бенефициаром «Северстали» Алексеем Мордашовым развивается конфликт. В частности, после назначения Филимонова главой области из региональной власти ушли ранее работавшие в «Северстали» вице-губернаторы и мэры. В ноябре 2024 года Филимонов вызвал «на татами, ковер или ринг» оппонента, который распространяет в отношении него «заказные сплетни». Имя оппонента глава региона не раскрыл, назвав его лишь «особо одаренным человеком — отдельным представителем части индустриального микросоциума с транснациональным «отливом». Позднее Мордашов заявил, что у него нет конфликта с губернатором. Комментируя вызов на бой, бизнесмен счел «забавным», что Филимонов вызывает на поединок самого крупного инвестора в регионе.