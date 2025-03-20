Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» начал нанимать на работу индийцев

X5 — владелец сетей «Пятерочка» и «Перекресток» — проводит эксперимент по найму кадров из дружественных стран и принял около 100 сотрудников из Индии. Дефицит рабочей силы в торговле к 2030-му составит до 500 тыс человек.

Екатерина Лобачева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Дефицит кадров — одна из проблем розничной торговли наряду с высокой ключевой ставкой, рассказала в интервью РБК Екатерина Лобачева, президент X5 (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»): «Единственный ответ на это — инвестиции в персонал, повышение доли собственного персонала, хотя он у нас и так порядка 85% (всего в компании на конец 2024 года было более 417 тыс сотрудников. — РБК), уменьшение количества мигрантов».

По ее словам, несмотря на планомерное ужесточение миграционной политики, российская экономика использует труд специалистов из других стран: «Но немного меняется их состав. Есть много проектов по привлечению кадров из азиатских стран».

X5 недавно начал пилотировать привлечение иностранной рабочей силы из дружественных стран, где есть «избыток рабочей силы». Так, компания привлекла около 100 человек из Индии для работы в распределительном центре группы. «После нашего приглашения будущие сотрудники получают все необходимые разрешения и сдают экзамены по русскому языку, — описывает Лобачева механизм привлечения кадров. — Мы заключаем с ними бессрочные трудовые договоры, то есть они такие же полноправные сотрудники, как и другие работники Х5. У них есть льготы, гарантии, предоставляется общежитие, обеды и так далее».

Правда, по ее собственному признанию, при работе с такой категорией наемных сотрудников «есть много нюансов»: «Например, базовые языковые и культурные различия».

Общий кадровый дефицит — для торговли и логистики — к 2030-ому составит 250–500 тыс. в каждом из направлений. «Это много», — констатирует Лобачева. «Но здесь — и риск, и вызов. При таких прогнозах нужно продвигать технологичность, роботизацию. Голод — двигатель прогресса, поэтому, если мы понимаем, что у нас не будет такого количества рук через какое-то время, значит, мы придумываем способы, чем эти руки заменить, — рассуждает топ-менеджер. — Дефицит кадров подгоняет нас и делает это уже, как я называю, не инвестиционным проектом, а проектом по закрытию глобального риска. То есть когда ты это оцениваешь как инвестицию с отдачей на капитал — это одна история. Когда ты оцениваешь как жизненную необходимость — это немножко другая история. В целом мы ставим себе очень амбициозную задачу не увеличить число персонала к 2028 году при сохранении темпов роста бизнеса».