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Ограничения для мигрантов ,  
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Вологодские власти передумали запрещать работу мигрантов на стройках

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Ограничения для мигрантов
Запрет на привлечение мигрантов к работе на стройке намерены снять в Вологодской области. Он действовал всего неделю и вызвал критику со стороны «Северстали»
Фото: Валентина Певцова / ТАСС
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

На интернет-портале правовой информации Вологодской области появился проект постановления губернатора Георгия Филимонова, предусматривающий отменy запрета на привлечение мигрантов к строительным работам. Речь идет о внесении изменений в предыдущее постановление губернатора, где ограничивался список видов деятельности, в которых возможно трудоустройство мигрантов.

Запрет на привлечение мигрантов в сферу строительства в регионе действует менее недели.

В пояснительной записке указано, что в регионе наблюдается рост числа вакансий в строительной сфере, однако числа безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости населения области и готовых занять эти должности, недостаточно для покрытия спроса. Это делает невозможным полное замещение этих вакансий гражданами России.

Запрет на работу иностранных работников на стройках Георгий Филимонов ввел постановлением от 27 февраля. На решение сразу отреагировала «Северсталь» — компания предупредила, что запрет создаст серьезные риски для реализации десятков проектов, включая инвестпрограмму — сумма инвестиций в череповецкую площадку на 2025 год составляет более 120 млрд руб. В частности, это затруднит строительство комплекса по производству железорудных окатышей на ЧерМК, сообщала компания.

Максимальное число работников, участвующих в строительстве комплекса по производству окатышей до 2027 года, — 2168, поэтому необходимости в ужесточении регионального миграционного законодательства нет, сообщили РБК в пресс-службе правительства. При этом приоритет при найме будут иметь жители Вологодской области и других регионов России. Там добавили, что в результате проверок иностранные рабочие, привлеченные для строительства, будут переселены из хостелов в городок на территории завода. Кроме того, в адрес губернатора поступило письмо от Министерства внутренних дел России с предложением организовать совместную с региональными властями и правоохранительными органами систему контроля порядка пребывания мигрантов на территории области.

Решение запретить иностранным гражданам работать на стройках было принято на фоне продолжающегося конфликта губернатора Вологодской области с основным бенефициаром «Северстали» Алексеем Мордашовым. В начале февраля сообщалось, что компания намерена привезти в Череповец 6 тыс. мигрантов для реализации инвестиционных проектов. Цифра, озвученная руководителем регионального управления миграционной службы Ольгой Южаковой, вызвала волну недовольства.

Позднее Филимонов заявил о намерении усилить контроль за мигрантами в Череповце. В «Северстали», в свою очередь, поясняли, что упомянутые 6 тыс. — общее число привлеченных иностранных специалистов в пиковый момент реализации инвестпроектов, а не дополнительное. В 2024 году на крупных стройках «Северстали» работали около 4,5 тыс. иностранных специалистов, и это «не вызвало каких-либо сложностей для города», а до 2027-го их число составит около 2,2 тыс. человек, утверждают в компании.

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Компании
Полина Елисова Полина Елисова, Андрей Винокуров
Череповец Георгий Филимонов Вологодская область Алексей Мордашов Северсталь Строительство мигранты
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