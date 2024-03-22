Захарова осудила введение пошлины на зерно из России
Повышение тарифов на зерновые продукты из России и Белоруссии усугубит ситуацию с мировым продовольствием, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС повысит тарифы на импорт зерновых из России и Белоруссии. Такая мера позволит предотвратить «дестабилизацию европейского рынка» и также лишит Россию доходов от торговли с ЕС, пояснила она.
Дипломат задалась вопросом, как эти меры «будут способствовать продовольственной безопасности в мире». «Они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире», — заключила Захарова.
По данным Financial Times, в 2023 году ЕС импортировал из России рекордные 4 млн т зерновых и масличных культур, а также их производных. Это составляет около 1% от общего потребления этих товаров странами ЕС.
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