Шохин призвал начать «подогрев» российской экономики

Субсидии и резкое снижение ключевой ставки Шохин назвал вредными. По его словам, необходимо сбалансированное смягчение денежно-кредитной политики, которое не нарушит макроэкономическую стабильность и поддержит устойчивый рост ВВП

Александр Шохин (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Российскую экономику пора начинать постепенно «подогревать» — накопленный эффект охлаждения нужно разворачивать в сторону устойчивого роста. Такое мнение в интервью «РИА Новости» высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным было отмечено, что в 2025 году бизнес подтвердил высокую степень адаптивности и способность преодолевать многие сложности — как внешние вызовы, так и «достаточно сложную бюджетную и денежно-кредитную политику». «Речь идет и о высокой ключевой ставке, и сокращении бюджетного импульса», — пояснил Шохин.

Год назад казалось, что охлаждение экономики может стать чрезмерным и начнется волна банкротств и цепочка неплатежей, однако этого не случилось: точечно было затронуто только несколько сфер: угольная отрасль, металлургия и строительство, продолжил глава РСПП.

«С другой стороны, мы понимаем, что 2026 год будет тоже непростым. Хотя мы рассчитываем, что ключевая ставка будет постепенно снижаться, и к концу года будет около 13%. Но накопленный эффект охлаждения экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста», — сказал он.

При этом Шохин призвал не прибегать к «специальным какими-то мерам» — субсидиям, дотациям или резкому снижению ключевой ставки. Такой сценарий глава РСПП назвал вредным.

Решение, по его словам, должно подразумевать сбалансированное смягчение денежно-кредитной политики, которое не нарушит макроэкономическую стабильность и позволит поддерживать темпы устойчивого роста ВВП выше 1% при снижении инфляции. «Надо уже сейчас начинать подогревать экономику», — заключил Шохин.

Президент России Владимир Путин называл снижение темпов роста российской экономики сознательным шагом кабмина и Центробанка, связанным с борьбой с инфляцией. Рост ВВП России в третьем квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении, говорилось в докладе Росстата. Для сравнения во втором квартале он был равен 1,1%, в первом — 1,4%. Согласно оценке ведомства, инфляция в годовом выражении составила 5,59%, что почти вдвое меньше показателя 2024 года (9,52%).

В декабре 2025 года Центробанк подтвердил, что инфляция замедляется, и потому начато снижение ключевой ставки — с июня по декабрь она уменьшилась на 5 п. п., до 16% годовых. Регулятор отметил, что устойчивое замедление инфляции позволит постепенно снизить ставку до нейтральных значений. Экономика, по оценке регулятора, уже переходит «к более спокойному и сбалансированному развитию» и вырастет на 0,5–1,5%. Путин поручил восстановить темпы роста экономики в 2026 году.