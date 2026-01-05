 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин поручил восстановить темпы роста экономики в 2026 году

Кабмин и ЦБ должны предоставить доклады по итогам исполнения поручения до июня. По данным Росстата, рост ВВП в третьем квартале составил 0,6%. Снижение темпов развития — сознательный шаг для борьбы с инфляцией, утверждал Путин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

В России необходимо восстановить темпы роста экономики в 2026 году. Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое состоялось 8 декабря 2025 года.

«Правительству совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить <...> восстановление темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец 2026 года в диапазоне, соответствующем прогнозу Банка России (4–5%)», — говорится в документе.

Также Путин поручил кабмину и Центробанку:

  • преодолеть негативные тенденции развития демографической ситуации;
  • изменить структуру импорта товаров и услуг, в том числе путем расширения ввоза приоритетной продукции, не имеющей отечественных аналогов;
  • обеспечить реализацию плана по «обелению» отдельных секторов экономики;
  • повысить производительность труда в ключевых отраслях реального сектора;
  • ускорить внедрение перспективных технологий в экономике, госуправлении и социальной сфере.

Президент ожидает доклады по итогам исполнения этих поручений до 1 июня 2026 года.

Задорнов предупредил о сценарии «чеховского ружья» для экономики России
Финансы
Михаил Задорнов

Рост ВВП России в третьем квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата. Для сравнения, во втором квартале он был равен 1,1%, в первом — 1,4%. По данным Росстата, инфляция за период с 16 по 22 декабря составила 0,2%, а в годовом выражении — 5,66%. Согласно результатам опроса «инФОМ», инфляционные ожидания населения выросли до 13,7% в декабре по сравнению с 13,3% в ноябре.

Российский Центробанк называл неоправданным сохранение высокой ключевой ставки на фоне замедления роста экономики. 19 декабря ее в пятый раз подряд снизили до 16% годовых. Путин называл снижение темпов роста российской экономики сознательным шагом кабмина и Центробанка, связанным с борьбой с инфляцией. Он также утверждал, что главными задачами для экономического развития являются диверсификация и повышение производительности труда.

