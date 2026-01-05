Путин поручил восстановить темпы роста экономики в 2026 году
В России необходимо восстановить темпы роста экономики в 2026 году. Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое состоялось 8 декабря 2025 года.
«Правительству совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить <...> восстановление темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец 2026 года в диапазоне, соответствующем прогнозу Банка России (4–5%)», — говорится в документе.
Также Путин поручил кабмину и Центробанку:
- преодолеть негативные тенденции развития демографической ситуации;
- изменить структуру импорта товаров и услуг, в том числе путем расширения ввоза приоритетной продукции, не имеющей отечественных аналогов;
- обеспечить реализацию плана по «обелению» отдельных секторов экономики;
- повысить производительность труда в ключевых отраслях реального сектора;
- ускорить внедрение перспективных технологий в экономике, госуправлении и социальной сфере.
Президент ожидает доклады по итогам исполнения этих поручений до 1 июня 2026 года.
Рост ВВП России в третьем квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата. Для сравнения, во втором квартале он был равен 1,1%, в первом — 1,4%. По данным Росстата, инфляция за период с 16 по 22 декабря составила 0,2%, а в годовом выражении — 5,66%. Согласно результатам опроса «инФОМ», инфляционные ожидания населения выросли до 13,7% в декабре по сравнению с 13,3% в ноябре.
Российский Центробанк называл неоправданным сохранение высокой ключевой ставки на фоне замедления роста экономики. 19 декабря ее в пятый раз подряд снизили до 16% годовых. Путин называл снижение темпов роста российской экономики сознательным шагом кабмина и Центробанка, связанным с борьбой с инфляцией. Он также утверждал, что главными задачами для экономического развития являются диверсификация и повышение производительности труда.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах