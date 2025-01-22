Крупнейшая в России сеть отелей выйдет на рынок Израиля

У гостиничной сети Azimut Hotels появятся отели в двух регионах Израиля — Тель-Авиве и Иерусалиме. Россияне сейчас ездят в эту страну самостоятельно с частными целями, к родственникам или на лечение, отмечают эксперты

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Гостиничная сеть Azimut Hotels откроет два отеля в Израиле — в Тель-Авиве и Иерусалиме. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный директор компании Максим Бродовский. Первая гостиница, если позволит геополитическая ситуация, может начать работу уже к середине 2025 года, пояснил он. Точные адреса будущих объектов сети топ-менеджер пока называть не стал.

Обе гостиницы будут находиться под управлением Azimut Hotels, пояснили РБК в компании. Каждая из них будет рассчитана примерно на 120 номеров. Объем инвестиций в запуск объектов не раскрывается. Но Бродовский уточнил, что в проекты в Израиле частично были инвестированы средства от реализации европейских активов (в 2023 году сеть приняла решение о прекращении своего бизнеса в Европе — РБК).

Международное развитие Azimut Hotels остается стратегической задачей по росту сети, подчеркнул собеседник РБК. Гостиницы в Израиле, по словам топ-менеджера, будут важным подспорьем и для путешественников, и для тех, кто ездит в страну по каким-то личным вопросам, и для тех, кто направляется в религиозные туры и бизнес-командировки. «Несмотря на все геополитические и экономические сложности, отношения между людьми чаще всего остаются хорошими», — добавил Бродовский.

Израиль, по данным местного министерства туризма, в январе-декабре 2024 года посетило 72,6 тыс. граждан России. По сравнению с предыдущим годом поток упал на 54% (в 2023 году израильская статистика зафиксировала 158,5 тыс. поездок россиян). В целом на долю приезжающих из России приходилось в 2024 году около 7,5% потока иностранных туристов в Израиль.

Статистика российской погранслужбы ФСБ, которая учитывает как туристические, так и другие цели визита — частные, деловые, для учебы и лечения и так далее — только за девять месяцев 2024 года зафиксировала 89,6 тыс. поездок россиян в Израиль. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (93,7 тыс.) и на 69% ниже цифр доковидного 2019 год (286,8 тыс. поездок). Основная часть граждан России, согласно этой статистике, выезжала в Израиль с частными целями — 59,9 тыс. человек, а туризм в качестве цели поездки указывало 21,8 тыс. человек.

Израиль посещают россияне, которые организовывают поездки самостоятельно — организованных туристов, купивших путевки у туроператоров, в этой стране сейчас нет. В октябре 2023 года, после начала вооруженного конфликта Израиля и палестинской исламистской группировки ХАМАС, Минэкономразвития рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Израиль, Ливан, а также на палестинские территории «до нормализации обстановки», сообщала пресс-служба ведомства. С тех пор они не продают организованные туристические поездки в Израиль, но у них можно приобрести отдельные услуги, например, бронирования отелей, объясняет вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Израиль никогда не был массовым туристическим направлением у россиян в том числе из-за дороговизны поездок, напоминает Горин. По его словам, сейчас люди в основном едут туда самостоятельно с частными целями, к родственникам или на лечение. Святые места туристы посещают самостоятельно, либо организовывают поездки через специализированные паломнические центры. Но после обострения геополитической обстановки в Израиле, количество паломнических поездок россиян в эту страну стало меньше, отмечает Горин. По его словам, если сравнивать с 2019 годом, то число таких поездок сократилось в два раза.

Похожую динамику отметили и в паломническом центре «Ковчег». «Спрос на поездки в Израиль упал на 95% по сравнению с 2019 годом и на 70% по сравнению с 2023 годом. Это произошло из-за дороговизны авиабилетов, девальвации рубля и сложности в логистике», — сказал представитель «Ковчега». По его словам, желание у паломников и туристов поехать есть, но их останавливает не политическая ситуация в Израиле, а стоимость поездки. Но, несмотря на всю ситуацию, группы отправляются по расписанию, резюмировал он.