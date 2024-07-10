Сеть Azimut Hotels вышла на рынок СНГ

Ташкент (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Сеть Azimut Hotels открыла 4-звездочный отель (3,3 тыс. кв. м) в Узбекистане — он появился на улице Шота Руставели в центре Ташкента. Об этом РБК рассказал представитель компании.

Он также уточнил, что гостиница будет включать в себя 50 номеров различной категории, парковку, ресторан, рассчитанный на 100 посадочных мест, фитнес-клуб и конференц-зал. Сам объект будет находиться под управлением Azimut Hotels, то есть не в собственности компании. Решение о выходе на этот рынок в Azimut Hotels объясняют в том числе востребованностью Узбекистана среди путешественников, что и формирует спрос на новые гостиничные объекты.

Информацию об открытии отеля в Ташкенте также подтвердил представитель бизнесмена Александра Клячина, которому и принадлежит гостиничная сеть. Другие детали он раскрывать не стал.

Azimut Hotels — крупнейшая в России гостиничная сеть. Сейчас в нее входит свыше 65 отелей и санаториев в более чем 40 городах — всего около 11 тыс. номеров. В портфеле компании, к примеру, Metropol в Москве и «Metropol Гранд Отель» в Геленджике, «Azimut City Отель Смоленская», «Azimut City Отель Олимпик» и другие. Компания также хочет запустить новую сеть 5-звездочных отелей Libra, писал «Коммерсантъ». Один из объектов, к примеру, откроется в Нижнем Новгороде. Сеть также договаривается с госкорпорацией ВЭБ.РФ о приобретении у нее 4-звездочного курортного комплекса «Золотое кольцо» в Переславле-Залесском, сообщали «Ведомости».

Один из консультантов, работавших с Azimut Hotels, говорит, что компания также намерена открыть отели и в других странах СНГ. По его словам, речь идет о Кыргызстане (Бишкек), Казахстане (Алма-Ата) и Таджикистане (Душанбе). Он также добавляет, что сеть планирует запустить их в текущем и следующем году. Ранее компания уже работала в других странах, напоминает другой консультант на рынке недвижимости. Так, еще в 2022 году она управляла объектами в Германии и Австрии. Однако, в 2023 году Azimut Hotels прекратила участие в бизнесе всех европейских отелей, сообщал тогда РБК.