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Сеть Azimut решила прекратить бизнес в Европе

Сеть Azimut Hotels бизнесмена Клячина отказалась от большинства отелей в Европе
Azimut Hotels Александра Клячина, которая насчитывала более 20 отелей в Европе и планировала продолжать экспансию, решила полностью прекратить там бизнес. На это могли повлиять ее российские корни и международные санкции
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сеть Azimut Hotels, которая 15 лет назад насчитывала более 20 гостиниц в Европе, прекращает участие в бизнесе всех европейских отелей, сообщил РБК представитель компании Gleden Invest, которая управляет активами бизнесмена Александра Клячина. По его словам, в течение года компания планирует завершить присутствие на европейском рынке.

Еще в прошлом году компания управляла восемью отелями в Германии и Австрии. Сейчас в Европе их осталось только три — под брендом Azimut продолжают работать отели в Дрездене, Эрдинге и Нюрнберге, указано на сайте сети. Но из списка исчезли гостиницы в Берлине, Кельне, Мюнхене и Вене. В сервисе по бронированию отелей Booking.com гостиницы в этих городах сменили названия с Azimut на acom-Hotel. Представитель Glenden Invest говорит, что компания не имеет отношения к этому бренду.

В пресс-службе Azimut Hotels подтвердили, что компания прекратила договоры управления с частью европейских отелей, которые работали под брендом Azimut.

Но сеть остается международной компанией, утверждает представитель Gleden Invest. В частности, в этом и будущем годах планируется открытие двух новых гостиниц под ее управлением в Израиле, прорабатывается несколько проектов в странах СНГ. К тому же продолжается развитие в России.

Что известно об Александре Клячине

Компания Gleden Invest Клячина — одна из крупнейших на рынке недвижимости России: в ее портфеле более 800 тыс. кв. м офисной и жилой недвижимости, торговых и складских помещений. По оценке Forbes, в прошлом году группа получила от аренды коммерческой недвижимости $430 млн дохода. Журнал оценивает состояние бизнесмена в $1,2 млрд.

Помимо отелей под брендом Azimut Клячину принадлежит гостиница «Метрополь» в центре Москвы. Его девелоперская компания KR Properties в основном управляет офисами, в том числе владеет деловыми кварталами «Красная роза» и «Рассвет» в Москве. В 2020 году бизнесмен купил сеть санаториев «РЖД-Здоровье». Его компания также развивает инфраструктуру на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области.

В 2018 году Клячин был упомянут в «кремлевском докладе» Минфина США, где были перечислены богатейшие бизнесмены, а также руководители госкомпаний и чиновники.

Как Azimut Hotels начала экспансию

Azimut Hotels вышла на рынок Европы весной 2008 года, а до этого работала только в России. Тогда компания Central European Hotel Investment Клячина купила у Austrian Hotel Company гостиничную сеть из 20 отелей уровня «три-четыре звезды», расположенных в 17 городах Австрии, Германии и Чехии. Их общий фонд составлял 1875 номеров. У этой сети также были проекты на стадии строительства в Германии, Болгарии и Австрии — по завершении она рассчитывала увеличить фонд еще почти на 1200 номеров.

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Источник, близкий к Azimut Hotels, оценивал сумму сделки в €70 млн. В самой компании поясняли, что три отеля из портфеля Austrian Hotel Company находятся в ее собственности, а с 17 остальными заключены договоры долгосрочной аренды в среднем на 20 лет. Часть купленных гостиниц планировалось переформатировать под бренд Azimut, первоначальные затраты на ребрендинг оценивались в €4,2 млн.

Первый отель под названием Azimut открылся в Мюнхене через полгода после завершения сделки, в октябре 2008 года. Затем заработала гостиница в кельнском Hansahochhaus — одном из первых небоскребов Германии, построенном в 1925 году, высотой 65 м. На расширение сети в Европе и усовершенствование уже купленных отелей компания собиралась потратить €80 млн.

Azimut Hotels решила продолжить экспансию и в 2014 году начала управлять гостиницей Delta Hotel Vienna в Австрии, которую выкупила через два года. Тогда же Gleden Invest купила пятизвездочный отель Augustine Hotel в Праге, но тот не входит в Azimut Hotels.

По состоянию на 2019 год в сеть Azimut входили семь отелей в Германии и один в Австрии и оставались в ней как минимум до начала этого года. Представитель Glenden Invest не смог оперативно уточнить, управляют ли ее структуры еще какими-нибудь отелями, которые были куплены в Европе, но не перешли под бренд Azimut.

В 2019 году в Azimut Hotels говорили, что она заинтересована «в определенной экспансии в Европе». Гендиректор компании Максим Бродовский пояснял, что Azimut Hotels изучает экономический потенциал и привлекательные проекты гостиниц в Белоруссии, Казахстане, Грузии, Турции, Болгарии, Израиле.

Еще пару лет назад компания действительно имела серьезные намерения развиваться в Европе, говорит партнер консалтинговой компании Commonwealth Partnership (ранее работала как подразделение Cushman & Wakefield) Марина Усенко. По ее словам, компания рассматривала в том числе страны Северной Европы, Лондон и в целом направления, куда ездили много туристов из России, для которых бренд Azimut был бы узнаваем.

Почему сеть сократила присутствие в Европе

«Расторжение или заключение договоров управления — постоянная практика любой управляющей компании», — сообщил РБК представитель Glenden Invest, отказавшись раскрыть подробности. По его словам, в прошлом году Azimut Hotels заключила десять новых договоров управления, в начале этого — еще несколько. Кроме того, в этом году открылись также две новые гостиницы сети — «Azimut Парк Отель Тула» (в Ясной Поляне) и «Azimut Сити Отель Комсити» (в Москве), добавил он.

В России под брендом Azimut, который на момент выхода сети в Европу был представлен лишь восьмью гостиницами, работает уже около 70 отелей и санаториев в 50 городах. За прошедший год номерной фонд сети увеличился примерно на 10%, приблизившись к 12 тыс. 

К тому же Azimut Hotels и часть других компаний Клячина в конце прошлого года перерегистрировались из Люксембурга в специальный административный район (САР) на территории острова Октябрьский в Калининградской области, где действуют особые налоговые ставки.

Гендиректор компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич предполагает, что расторжение контрактов на управление с зарубежными собственниками стало следствием международных санкций, введенных против России после начала боевых действий на Украине 24 февраля прошлого года. Кроме того, могла повлиять невозможность осуществления трансграничных платежей, добавляет он.

«Сейчас, возможно, российская «прописка» мешает бизнесу компании в Европе, урезает доходы, и поэтому компании логично было переключится на внутренний рынок», — поясняет Усенко. В России компания может получить объекты, от которых отказались международные бренды, заявившие об уходе из страны или о приостановке новых проектов. «Это не только существующие проекты, но и новые — инвесторы, которые строят гостиницы, остались без западных брендов, и Azimut теперь нарасхват», — добавляет эксперт.

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Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Недвижимость гостиницы Александр Клячин Azimut Hotels
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