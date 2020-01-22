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Бизнес ,  
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Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд

Если Tesla будет удерживать эту отметку в течение нескольких месяцев, ее руководитель Илон Маск получит право на крупную премию — с 2018 года его вознаграждение в Tesla привязано к финансовым показателям компании
Tesla TSLA $563,98 +4,29% Купить
Фото: Mike Blake / Reuters

Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.

На постторгах 21 января капитализация компании составила $100,1 млрд, цена одной акции — $555,1 (22 января показатели снизились до $98,6 млрд и $547,2). Агентство указывает, что котировки растут на фоне отчета о прибыли в третьем квартале 2019 года, а также из-за открытия завода в Китае.

Акционеры Tesla привязали вознаграждение Маска к показателям компании
Бизнес

Если Tesla будет удерживать отметку в $100 млрд в течение нескольких месяцев, то Маск сможет рассчитывать на премию в размере $346 млн, отмечает агентство. В 2018 году акционеры Tesla привязали вознаграждение предпринимателя к финансовым показателям автопроизводителя — речь шла о 12 траншах в течение 10 лет. Чтобы получить все транши, Маску необходимо увеличить рыночную стоимость Tesla до $650 млрд и получать больше дохода, чем Proctеr&Gamble.

Bloomberg писало, что максимальная сумма компенсации может составить более $50 млрд. Возможно, эти деньги достаточно большие, чтобы другие увлечения бизнесмена вроде желания отправить людей на Марс не слишком сильно отвлекали его от деятельности в Tesla, уточняло агентство.

Автор: Артём Губенко
Теги: Tesla, Илон Маск, капитализация
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