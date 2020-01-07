Маск станцевал в честь старта продаж первых китайских Tesla

Глава компании Tesla Илон Макс отметился необычным танцем на церемонии, посвященной началу продаж в Китае собранных на фабрике в Шанхае автомобилей Tesla Model 3, ставших первыми машинами марки, выпущенными за пределами США, сообщает Reuters.
В ходе церемонии, состоявшейся 7 января, Маск вдруг начал пританцовывать на сцене, а после, когда по предложению ведущей для него включили музыку, подбадриваемый криками публики Маск, стащил с себя пиджак и картинно отбросил его в сторону.
Разместив видео танца на своей странице в сети Twitter, Маск снабдил его пометкой NSFW — Not safe for work, то есть «Небезопасно для работы».
По данным Reuters, на церемонии в Шанхае присутствовал мэр города Ин Юн. Сам Маск предсказал фабрике в Шанхае большой успех, он также объявил, что на новом заводе будут собираться и «бюджетные» Tesla Model Y, спрос на которые «будет больше, чем на все остальные Tesla вместе взятые».