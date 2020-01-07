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Маск станцевал в честь старта продаж первых китайских Tesla
Илон Маск снял и отбросил в сторону пиджак, танцуя на церемонии, посвященной старту продаж первых Tesla, изготовленных не в США. Опубликовав видео на своей странице в Twitter Маск снабдил его пометкой «Небезопасно для работы»
Tesla TSLA $459,49 +3,18% Купить
Маск в танце отбрасывает снятый с себя пиджак (Фото: Aly Song/Reuters)

Глава компании Tesla Илон Макс отметился необычным танцем на церемонии, посвященной началу продаж в Китае собранных на фабрике в Шанхае автомобилей Tesla Model 3, ставших первыми машинами марки, выпущенными за пределами США, сообщает Reuters.

В ходе церемонии, состоявшейся 7 января, Маск вдруг начал пританцовывать на сцене, а после, когда по предложению ведущей для него включили музыку, подбадриваемый криками публики Маск, стащил с себя пиджак и картинно отбросил его в сторону.

Разместив видео танца на своей странице в сети Twitter, Маск снабдил его пометкой NSFW — Not safe for work, то есть «Небезопасно для работы».

По данным Reuters, на церемонии в Шанхае присутствовал мэр города Ин Юн. Сам Маск предсказал фабрике в Шанхае большой успех, он также объявил, что на новом заводе будут собираться и «бюджетные» Tesla Model Y, спрос на которые «будет больше, чем на все остальные Tesla вместе взятые».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Илон Маск, Китай, Tesla
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