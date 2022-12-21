«Коммерсантъ» узнал об идее повысить пошлину на импортное пиво

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 73,34 (+2,72) Инвестиции, 20 дек, 15:57
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 69 (+2,66) Инвестиции, 20 дек, 15:57
Сможет ли евро обогнать доллар в 2023 году Pro, 10:13
Белый дом назвал визит Зеленского в Вашингтон «посланием Путину» Политика, 10:11
Один из крупнейших майнеров подал заявление о банкротстве Крипто, 10:08
Казахстан допустил скорое начало поставок нефти в Германию Бизнес, 10:03
Знай клиентов и конкурентов: как развивать бизнес и управлять рисками РБК и СберАналитика, 10:03
Курс китайского юаня превысил ₽10 на Мосбирже впервые с 30 мая Инвестиции, 09:57
В Омской области ввели частичный масочный режим из-за гриппа и ОРВИ Общество, 09:48
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Названы цены на первый автомобиль «Москвич» Авто, 09:46
Chery анонсировал выход нового кроссовера: первые изображения Авто, 09:41
Не там, где дешевле: как контролировать цену деловых поездок сотрудников РБК и Smartway, 09:40
«Коммерсантъ» узнал об идее повысить пошлину на импортное пиво Бизнес, 09:37
Холдинг SOKOLOV разместил первый выпуск облигаций с премией к ОФЗ Инвестиции, 09:30
Безотказность вас погубит: как научиться говорить «нет» Pro, 09:25
Российский вратарь повторил рекорд клуба НХЛ Спорт, 09:23
Война санкций ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал об идее повысить пошлину на импортное пиво

«Коммерсантъ»: власти обсуждают повышение пошлин на пиво из недружественных стран
Власти обсуждают новые пошлины на пиво из недружественных стран, выяснил «Коммерсантъ». По данным газеты, сейчас Минфин и Минэкономики рассматривают целесообразность этого шага
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Минэкономики и Минфине обсуждают повышение ввозных пошлин на пиво из недружественных стран, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в отрасли.

По словам собеседников газеты, сейчас ведомства оценивают целесообразность этой меры. Конкретные страны, к которым будет применяться пошлина, перечень продукции и ставка пошлины не назывались.

В Минэкономики и Минфине комментарии газете не предоставили.

Собеседник газеты в одной из участвующих в обсуждении госструктур подтвердил, что инициатива пока рассматривается, окончательного решения пока нет.

Обновленный перечень недружественных стран правительство утвердило в марте. В него вошли все страны ЕС, США, Великобритания, Япония, Австралия, Швейцария, Канада, Исландия, Тайвань, Украина и другие.

«Коммерсантъ» узнал об идее повысить пошлину на импортное пиво
«Коммерсантъ» узнал об идее повысить пошлину на импортное пиво

Продажи импортного пива на российском рынке снизились после начала российской спецоперации на Украине. Так, уже в апреле на российском рынке продажи импортного пива упали на треть. Эксперты NielsenIQ объясняли такую динамику логистическими сложностями и геополитическим кризисом. При этом в предыдущий год продажи иностранных марок пива в России росли самыми высокими темпами в категории (22,4%).

Читайте на РБК Pro
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
Где находится идеальное место для релокации ИТ-специалистов
«Трещина в финансовой системе»: насколько велики риски мировой рецессии
Почему ходить на прогулки зимой может быть полезнее, чем летом

Из-за санкций из России ушли многие иностранные пивоваренные бренды. Так, например, датская Carlsberg (пиво под марками Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg) ушла из России, голландская Heineken объявила о передаче своего бизнеса в России новым владельцам, прекратили поставки в Россию крупнейшие производители пива в Чехии — Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.

В августе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила включить в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, некоторые алкогольные бренды, в том числе шампанское Moet и Veuve Clicquot, крепкие напитки Johnnie Walker, Jack Daniel's, Hennessy, пиво марок Heineken, Miller, Carlsberg, Guinness и другие.

В Минпромторге весной выступали против этой идеи, так как из-за параллельного импорта растет риск контрафакта, однако в ноябре ведомство все же включило алкоголь в список разрешенных к параллельному импорту товаров.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
пиво
Материалы по теме
Минпромторг и пивовары договорились маркировать пиво с апреля 2023 года
Бизнес
Пивоварам не хватило кольереток из-за санкций
Бизнес
Финская OLVI сообщила о планах продать «Лидское пиво» в течение года
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter