«Коммерсантъ» узнал об идее повысить пошлину на импортное пиво

Власти обсуждают новые пошлины на пиво из недружественных стран, выяснил «Коммерсантъ». По данным газеты, сейчас Минфин и Минэкономики рассматривают целесообразность этого шага

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В Минэкономики и Минфине обсуждают повышение ввозных пошлин на пиво из недружественных стран, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в отрасли.

По словам собеседников газеты, сейчас ведомства оценивают целесообразность этой меры. Конкретные страны, к которым будет применяться пошлина, перечень продукции и ставка пошлины не назывались.

В Минэкономики и Минфине комментарии газете не предоставили.

Собеседник газеты в одной из участвующих в обсуждении госструктур подтвердил, что инициатива пока рассматривается, окончательного решения пока нет.

Обновленный перечень недружественных стран правительство утвердило в марте. В него вошли все страны ЕС, США, Великобритания, Япония, Австралия, Швейцария, Канада, Исландия, Тайвань, Украина и другие.

Продажи импортного пива на российском рынке снизились после начала российской спецоперации на Украине. Так, уже в апреле на российском рынке продажи импортного пива упали на треть. Эксперты NielsenIQ объясняли такую динамику логистическими сложностями и геополитическим кризисом. При этом в предыдущий год продажи иностранных марок пива в России росли самыми высокими темпами в категории (22,4%).

Из-за санкций из России ушли многие иностранные пивоваренные бренды. Так, например, датская Carlsberg (пиво под марками Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg) ушла из России, голландская Heineken объявила о передаче своего бизнеса в России новым владельцам, прекратили поставки в Россию крупнейшие производители пива в Чехии — Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.

В августе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила включить в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, некоторые алкогольные бренды, в том числе шампанское Moet и Veuve Clicquot, крепкие напитки Johnnie Walker, Jack Daniel's, Hennessy, пиво марок Heineken, Miller, Carlsberg, Guinness и другие.

В Минпромторге весной выступали против этой идеи, так как из-за параллельного импорта растет риск контрафакта, однако в ноябре ведомство все же включило алкоголь в список разрешенных к параллельному импорту товаров.