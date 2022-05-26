Продажи импортного пива в России упали за месяц на 30%

В России сократились продажи пива зарубежных марок, это позволит местным пивоваром конкурировать с крупными производителями, полагают эксперты. Минимальная цена пива при этом увеличилась с 29,9 руб. до 40 руб. за 0,45 л

Фото: Андрей Любимов / РБК

В апреле на российском рынке продажи импортного пива упали на треть, при этом темпы местных марок выросли. Эксперты NielsenIQ объяснили такую динамику логистическими сложностями и геополитическим кризисом, пишет «Коммерсантъ».

Аналитики указали, что за последний год продажи иностранных марок пива в России росли самыми высокими темпами в категории (22,4%), однако в апреле этот показатель сократился на 30,7% год к году, таким образом с января доля импортного пива сократилась с 6,2 до 3,8%. на этом фоне укрепились позиции местных брендов: темпы продаж выросли с 1,8 до 5,9%, а доля увеличилась с 65,3 до 67,6%.

Такая динамика негативно повлияла на долю премиального сегмента, основную часть которого составлял импорт. Продажи в этой категории в апреле сократились на 4,4% год к году, а доля продаж в высоком ценовом сегменте снизилась с января с 14,6 до 12,9%, указали в NielsenIQ. При этом, отмечают аналитики, высокими темпами росли продажи пива в низком ценовом сегменте — в апреле они составили 6,9% год к году, среднее за этот же период выросло на 4,4%.

После ухода с российского рынка части импортных брендов позиции местных пивоваров укрепились, считает глава группы по работе с алкогольными и табачными клиентами NielsenIQ Павел Фунтиков, однако он не видит значительного расширения предложения от локальных брендов. Он пояснил, что в апреле в среднем было 105 товарных единиц продукции, тогда как средний годовой показатель — 107.

Бельгия, Великобритания и Нидерланды прекратили отгружать пиво российским импортерам, рассказал газете глава совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман. По его словам, Германия и Чехия пока не могут полностью заполнить нишу. Бриман также усомнился, что укрепление доли пива в низком ценовом сегменте следует считать критическим, поскольку эту динамику будет сдерживать двукратный рост издержек на сырье и материалы.

Он уточнил, что если прежде минимальная цена в рознице на пиво составляла около 29,9 руб. со всеми скидками, то к этому дню показатель вырос до 40 руб. за 0,45 л. При этом сократилось количество товарных единиц самого дешевого пива в ретейле — он снизился примерно с десяти до одной-двух позиций.

Читайте на РБК Pro Pro 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции Статьи Pro x The Economist Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности Статьи Pro Сооснователь DoorDash: отличной идеи недостаточно для создания бизнеса Сооснователь DoorDash: отличной идеи недостаточно для создания бизнеса Статьи Pro От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор Прогнозы Pro Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Статьи Pro Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать Статьи Pro Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Статьи Pro 6 вариантов лучше, чем 24: психолог Шина Айенгар — о парадоксе выбора 6 вариантов лучше, чем 24: психолог Шина Айенгар — о парадоксе выбора Статьи

В основном (примерно в два раза) сократилось импортное пиво в разливном сегменте, сообщил изданию основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин. Эта категория продукции предполагает более тесное взаимодействие с производителем в ряде вопросов, например, при таможенном оформлении, при этом пустые кеги из-под пива надлежит отправлять обратно, издержки этого из-за подорожания логистики выросли, пояснил он.

Желагин добавил, что импорт всех массовых брендов приостановлен, сейчас распродаются остатки, однако разнообразие продукции позволят обеспечить точечные поставки марок небольших пивоварен. При повышении цен на 30–50% в категории импортного пива, уверен он, могут стать популярными средние и малые производители пива в России, которые прежде не были способны конкурировать с массовым импортом в цене.

В конце марта два из крупнейших производителей пива в России — Carlsberg и Heineken — объявили об уходе с рынка. «Мы приняли трудное и срочное решение полностью продать наш бизнес в России, это мы считаем правильным в нынешних условиях. По завершении процесса у нас не будет присутствия в России», — сообщили в Carlsberg, принеся извинения 8,4 тыс. российским сотрудникам. В марте также решили прекратить поставки в Россию крупнейшие чешские пивовары — Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.

В Германском союзе пивоваров предупредили в начале мая, что стоимость пивной продукции может вырасти на 30%. «Увеличение затрат переходит все границы. Цены зашкаливают. Ничего подобного мы никогда не испытывали!», — подчеркнул гендиректор организации Хольгер Айхеле. Он отметил, что производители пива сталкиваются в последнее время «огромным ценовым давлением».

