Продажи импортного пива в России упали за месяц на 30%

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 57,92 (-0,95) Инвестиции, 25 мая, 15:55
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 56,3 (-0,67) Инвестиции, 25 мая, 15:55
«Уйдет Autodesk — будет сложно»: новые реалии цифровизации строительства Pro, 08:55
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 08:52
Пророссийские власти Запорожья сочли потерянным выход к морю для Киева Политика, 08:51
Гол Тарасенко при счете 0:3 спас «Сент-Луис» от вылета из Кубка Стэнли Спорт, 08:44
«Коммерсантъ» сообщил о задержании внука первого главы ЦБ за махинации Общество, 08:28
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 08:23
Роскомнадзор стал привлекать прокуроров к проверке блокировок в интернете Технологии и медиа, 08:21
Лучшие моменты финала Лиги конференций «Рома» — «Фейенорд» Спорт, 08:17
Продажи импортного пива в России упали за месяц на 30% Бизнес, 08:03
Росстат зафиксировал резкое подорожание соли Бизнес, 08:00
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 07:39
Глава МИД Китая призвал «не подливать масла в огонь» конфликта на Украине Политика, 07:38
Как живет приграничный Курск и его жители. Репортаж РБК Политика, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:26
Бизнес ,  
0 

Продажи импортного пива в России упали за месяц на 30%

В России сократились продажи пива зарубежных марок, это позволит местным пивоваром конкурировать с крупными производителями, полагают эксперты. Минимальная цена пива при этом увеличилась с 29,9 руб. до 40 руб. за 0,45 л
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В апреле на российском рынке продажи импортного пива упали на треть, при этом темпы местных марок выросли. Эксперты NielsenIQ объяснили такую динамику логистическими сложностями и геополитическим кризисом, пишет «Коммерсантъ».

Аналитики указали, что за последний год продажи иностранных марок пива в России росли самыми высокими темпами в категории (22,4%), однако в апреле этот показатель сократился на 30,7% год к году, таким образом с января доля импортного пива сократилась с 6,2 до 3,8%. на этом фоне укрепились позиции местных брендов: темпы продаж выросли с 1,8 до 5,9%, а доля увеличилась с 65,3 до 67,6%.

Такая динамика негативно повлияла на долю премиального сегмента, основную часть которого составлял импорт. Продажи в этой категории в апреле сократились на 4,4% год к году, а доля продаж в высоком ценовом сегменте снизилась с января с 14,6 до 12,9%, указали в NielsenIQ. При этом, отмечают аналитики, высокими темпами росли продажи пива в низком ценовом сегменте — в апреле они составили 6,9% год к году, среднее за этот же период выросло на 4,4%.

После ухода с российского рынка части импортных брендов позиции местных пивоваров укрепились, считает глава группы по работе с алкогольными и табачными клиентами NielsenIQ Павел Фунтиков, однако он не видит значительного расширения предложения от локальных брендов. Он пояснил, что в апреле в среднем было 105 товарных единиц продукции, тогда как средний годовой показатель — 107.

Пиво под брендом Heineken перестанут производить и продавать в России
Бизнес
Фото:Jasper Juinen / Bloomberg

Бельгия, Великобритания и Нидерланды прекратили отгружать пиво российским импортерам, рассказал газете глава совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман. По его словам, Германия и Чехия пока не могут полностью заполнить нишу. Бриман также усомнился, что укрепление доли пива в низком ценовом сегменте следует считать критическим, поскольку эту динамику будет сдерживать двукратный рост издержек на сырье и материалы.

Он уточнил, что если прежде минимальная цена в рознице на пиво составляла около 29,9 руб. со всеми скидками, то к этому дню показатель вырос до 40 руб. за 0,45 л. При этом сократилось количество товарных единиц самого дешевого пива в ретейле — он снизился примерно с десяти до одной-двух позиций.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Jeenah Moon / Getty Images Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности
Статьи
Pro
Фото: Andyfang / Twitter Сооснователь DoorDash: отличной идеи недостаточно для создания бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор
Прогнозы
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay
Статьи
Pro
Фото: Columbia Business School 6 вариантов лучше, чем 24: психолог Шина Айенгар — о парадоксе выбора
Статьи

В основном (примерно в два раза) сократилось импортное пиво в разливном сегменте, сообщил изданию основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин. Эта категория продукции предполагает более тесное взаимодействие с производителем в ряде вопросов, например, при таможенном оформлении, при этом пустые кеги из-под пива надлежит отправлять обратно, издержки этого из-за подорожания логистики выросли, пояснил он.

Желагин добавил, что импорт всех массовых брендов приостановлен, сейчас распродаются остатки, однако разнообразие продукции позволят обеспечить точечные поставки марок небольших пивоварен. При повышении цен на 30–50% в категории импортного пива, уверен он, могут стать популярными средние и малые производители пива в России, которые прежде не были способны конкурировать с массовым импортом в цене.

Производители предложили снять ограничение на крепость пивных напитков
Бизнес
Фото:Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС

В конце марта два из крупнейших производителей пива в России — Carlsberg и Heineken — объявили об уходе с рынка. «Мы приняли трудное и срочное решение полностью продать наш бизнес в России, это мы считаем правильным в нынешних условиях. По завершении процесса у нас не будет присутствия в России», — сообщили в Carlsberg, принеся извинения 8,4 тыс. российским сотрудникам. В марте также решили прекратить поставки в Россию крупнейшие чешские пивовары — Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.

В Германском союзе пивоваров предупредили в начале мая, что стоимость пивной продукции может вырасти на 30%. «Увеличение затрат переходит все границы. Цены зашкаливают. Ничего подобного мы никогда не испытывали!», — подчеркнул гендиректор организации Хольгер Айхеле. Он отметил, что производители пива сталкиваются в последнее время «огромным ценовым давлением».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
пиво пивоваренные заводы импорт
Материалы по теме
Союз журналистов попросил разрешить СМИ рекламировать пиво и лекарства
Технологии и медиа
Какое пиво пьют россияне и каких марок они вскоре лишатся. Инфографика
Бизнес
Основатель «Вкусвилла» — РБК: «Полба у нас продается лучше, чем пиво»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter